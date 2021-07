餐飲集團回饋社會　推動惜食減廢

營運餐廳,每日都會產生大量廚餘,倒掉其實相當浪費,飲食集團Gaia Group趁今年踏入20周年,成立「Gaia for All」,希望能回饋社會,透過慈善賣活動和提供新鮮富營養的熱食來支持基層家庭和兒童,同時間又能減少浪費食物,一舉數得。

Gaia for All創辦人高銘康先生指希望能建設一個零食物浪費、零飢餓的社會。由即日至8月31日逢星期一至四,Gaia for All每日會提供100個免費午餐熱食飯盒,給予東華三院兩間服務中心內的低收入家庭小學生,餐單亦會每天轉換,保證學生可享用營養均衡的午餐。高先生和團隊早前更聯同東華三院舉行「Gaia for All 慈善活動發布日」,即場派發熱食飯餐讓小學生享用。

在製作飯盒時,他們亦非常注重細節,飯盒選用生物可降解的物料,集團餐廳廚師團隊會選用餘下的新鮮食材炮製出廣東菜、泰菜或意大利菜等美饌。另外,特色飯盒也由即日起逢星期一至四,經網上外賣平台戶戶送Deliveroo以慈善價HK$40限量發售,並於中環的Greyhound Cafe設自取點(為期最少3個月),所得收益將不扣除成本全數捐給東華三院社會服務,以支持兒童發展基金,食飯盒都可以食得好有意義。