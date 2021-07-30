痛失五千萬分紅！史嘉娜怒告迪士尼違約《黑寡婦》網上播

由荷里活女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）主演的漫威（Marvel）超級英雄大片《黑寡婦》（Black Widow）票房失利，而最後一次演「黑寡婦」的她昨日就入稟控告發行影片的迪士尼公司指他們違約，在她未獲通知的情況下安排《黑》同時於戲院及旗下影視串流平台Disney+上映。據知今次《黑》Disney+播映令她損失超過5,000萬美元（約3.9億港元）票房分紅！

報道指史嘉娜得悉迪士尼的上映安排後曾與迪士尼和漫威協商，但一直未得到回應。而她與迪士尼的合約列明，她除了可獲2,000萬美元（約1.56億港元）的片酬外另加票房分紅，如今影片的票房因Disney+播映而受影響，並導致廣泛出現盜版。令她的收入大減！而迪士尼方面亦有回應形容今次官司令人「傷心及痛苦」。

《黑》原本於去年11月6日上映，但因疫情而押後一年至今年5月7日上映。後來再度延期至今個月9日在戲院及Disney+收費播映。影片開畫首周末勁收8,000萬美元（約6.24億港元）大破疫情以來的票房紀錄，怎料上映第二周票房卻急跌67.5%，成為漫威電影史上映第二周跌幅最大的電影！上映至今北美累積票房僅收1.6億美元（約12.16億港元）。