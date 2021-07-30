有動又有靜！邊玩邊學邊個最開心？

暑假，想孩子逃離電子產品的誘惑？不如參加親子活動吧！無論是靜態或動態的活動，孩子一定啱玩，還可以邊玩邊學，最重要是家長趁孩子活動進行時，可以有少少Me Times，所以你話邊個最開心？

賽車體驗 培養未來小車神

不得不承認，男孩子是熱愛追求速度的一群，而有些女孩子也一樣愛刺激活動，那麼，賽車這一項充滿速度與激情的運動，絕對適合他們了！體驗學習平台 YUM ME PLAY 於 K11 MUSEA舉辦的Junior Racing Academy 親子賽車互動體驗館，是全港首個以STEAM學習主導的賽車體驗館，適合3至12歲孩子的家庭。

體驗館共有7個體驗區，設有多個互動且有趣的學習站，包括迷你博物館、EV工場和電動方程式車庫、設•建工作坊、賽車手學院、賽車模擬器、冠軍舞台及頒獎台。孩子可在此了解賽車趣事和知識、一玩動感遊戲「奔跑吧，賽車手！」、在3個STEAM學習體驗區中接觸汽車工具和學習機械功能、動手設計賽車、接受專業訓練、學習駕駛技術、安全措施、體能訓練、禮儀，以及孩子們最期待、以模擬駕駛器一嘗冠軍賽車手的滋味。

另外，館內亦設有創新實驗室，分別有繪畫、創造、英語創意寫作等的工作坊，同時會開展一個完整的賽車手訓練課程，教授孩子如何製作電動汽車等電池、分析賽車數據等。

日期：即日至9月12日

地點：九龍尖沙咀 K11 MUSEA B2 樓層

開放時間：星期一至日 10:00am至7:00pm

通行証：港幣$320

波蘭桌遊首到港 益智Workshops樂趣多

如果賽車互動體驗館不適合愛靜的孩子，桌遊絕對是一個好點子。獲波蘭駐香港總領事館榮譽贊助的本地文化機構Kocham Polske HK情牽波蘭與本地桌上遊戲公司TIME2PLAY GAMES 玩樂時刻遊戲，合作引入首次於香港面世的波蘭桌遊繁體中文版，包括首都華沙CAPITAL、超級農夫之牧場RANCHO、意大利麵Spaghetti及撰寫文明史CVlizations，學習波蘭文化同時也啟發思考。另設Creative Kids Workshop 玩玩樂創意學習坊，以「遊戲化的教育發展」為主題，設計了適合3-5歲及8-11歲的暑假興趣班，內容包括大玩波蘭桌遊、放眼世界及創意手工製作，讓孩子邊玩邊學、提升社交技巧及創造力，培養美藝興趣與溝通能力。

日期：8月4日（星期三）

時間：11:00am-12:00pm

地點：灣仔皇后大道東恒威商業大廈

內容：波蘭桌遊、放眼世界、創意手工製作

Table 1（Spaghetti）：3-5歲

Table 2（Rancho）： 8-11歲

名額：10位 （每枱最多5個孩子）

收費：$350 / 二人同行或情牽波蘭會員$300

查詢：whatsapp 5481 9101（凌小姐）