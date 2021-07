無綫花旦張曦雯(Kelly)兩星期前同模特兒朱韻韻去咗慈山寺睇觀音,希望心靈得到平靜,不過似乎Kelly睇完又想再打卡,今次佢同屋企人去之餘,仲激罕晒出與外籍男友嘅合照,雖然未有見正面,不過佢就主動翹實對方手臂,仲成個人挨晒埋去,佢仲留言話係同愛嘅人去,當中梗係包括男友,男友明顯亦已經融入家中:「Can’t get enough of this place… Revisiting with the people I love 🤍🌧 the rain makes the temperature a lot more bearable!(好鍾意呢個地方。同我愛嘅人重臨此地,下雨令氣溫更加容易適應。)」