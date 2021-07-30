5位奧運高顏值爆肌男神　有人竟然同港星撞樣！

等咗5年終於等到東京奧運，睇奧運除咗睇運動員有幾努力去爭獎牌，突破自己紀錄外，當然仲有就梗係要睇靚仔啦！參加得奧運，大部分運動員都係30歲以下呢個顏值顛峰年齡，而且長年嘅高強度訓練，身形正到冇得彈，個個都係爆肌小鮮肉，好難叫一眾女生唔心動！兼且有部分運動員仲生得一副明星相，同港星高鈞賢、「無綫鵰神」孔德賢，仲有荷里活巨星里奧仔（Leonardo DiCaprio）撞樣！

中華台北選手楊勇緯撞樣孔德賢

中華台北選手楊勇緯係60公斤量級柔道比賽中奪得銀牌，當晚佢社交網追蹤人數就由1萬爆升19萬！有「柔道男神」稱號嘅佢，唔單止打得，個樣都好睇得，打扮鍾意行韓風，笑起上嚟有陽光型男嘅感覺，驟眼睇有少少似「無綫鵰神」孔德賢，唔知楊勇緯會唔會都係「柔道界鵰神」呢？

韓國足球選手鄭勝元撞樣高鈞賢

呢位韓國奧運代表隊足球選手鄭勝元，擁有偶像級數嘅高顏值，絕對足以做韓劇男主角，每次出賽佢都有大批女Fans捧場，只有24歲嘅佢絕對可以稱得上喺小鮮肉，除咗參加韓國國家隊外，佢效力韓國大邱足球俱樂部，係隊中最強前鋒！除低球衣，平時生活照同前香港先生冠軍嘅高鈞賢氣質有少少相似，兩人同樣官仔骨骨又靚仔。

挪威隊田徑選手Karsten Warholm撞樣里奧仔

來自挪威嘅 Karsten Warholm 今年只得25歲，最近佢打破咗維持29年嘅400米跨欄世界紀錄，只係用咗46.70秒完成！創造咗世界紀錄後Warholm參加東京奧運，即將參加男子400公呎跨欄預賽第3組，與同場嘅美國勁敵Rai Benjamin、Abderrahman Samba等一較高下，顏值超高嘅佢同年輕時嘅里奧仔（Leonardo DiCaprio）有幾分相似添！

「台灣小蝶王」王冠閎

有「台灣小蝶王」稱號嘅王冠閎今年只得19歲，佢喺2020年於國際游泳聯盟首站賽事200公尺，以1分50秒79奪下全球排名第3、亞洲第1嘅佳績，今年佢代表中華台北參加東京奧運，不過佢喺200公尺蝶式準決賽，游出1分55秒52成績，僅排分組第6、總排名13，無緣擠身決賽，而佢都難掩失望。

巴西隊體操選手Arthur Nory

要睇靚仔必睇男子體操，歷屆奧運嘅男神總唔少得體操項目份，好似「德國體操萬人迷」阮馬素咁，曾經訪港搞到尖咀淪陷！今屆東京奧運Arthur Nory就跑出，擁有巴西同日本血統嘅佢，喺2019年世界軍人運動會時因為太靚仔而喺社交平台一夜爆紅，一身爆肌身材再加陽光般笑容，難怪極速俘虜女士嘅心！

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