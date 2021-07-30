至Smart暑假盡在天際100 與星級酒店聯乘推出兩款超值餐飲套票

夏日炎炎，即使想與小朋友外出和陽光玩遊戲，室外的高溫及濕度總是令人卻步。想擁抱藍天白雲影靚相又不想汗流浹背，天際100香港觀景台（天際100）是各位家長的不二之選！（客戶提供）

【營業資訊】夏日炎炎，即使想與小朋友外出和陽光玩遊戲，室外的高溫及濕度總是令人卻步。想擁抱藍天白雲影靚相又不想汗流浹背，天際100香港觀景台（天際100）是各位家長的不二之選！身處舒適的室內觀景台，一樣可以享受到燦爛的陽光，更可一覽無遺全方位地欣賞香港360度美景，在獨有的高角度以香港的天際線作背景，一家人一起拍照打卡，加上SmarTone「5G LAB@天際100」於暑期加入「智慧交通」及「智慧零售」等全新5G體驗，並為小朋友特別設計了「5G 應用知多少」智趣工作紙，以及天際100與香港麗思卡爾頓酒店及香港W酒店推出兩款全新星級餐飲套票，玩樂與美食兼備，絕對是今個暑假家庭遊至Smart選擇！

為確保訪客有更充裕的時間盡情享受天際100的壯麗景色及各款互動設施，由即日起天際100將提前於上午10時開放至晚上8時30分（最後進場時間為晚上8時），讓大家計劃行程時可更具彈性。

全新5G體驗展示5G科技貼心應用 「5G 應用知多少」智趣工作紙讓小朋友寓學習於娛樂

天際100與SmarTone攜手打造的5G LAB自5月初開幕以來反應熱烈，讓訪客可於393米高空可一邊俯瞰香港全景，一邊試玩各種最新的5G科技應用。即日起5G LAB加入了全新「智慧交通」及「智慧零售」裝置。「智慧交通」展示了5G科技如何解決以往乘搭巴士經常遇上的問題，現場更特設九巴打卡位，讓小朋友或巴士迷可以一嘗當車長的滋味！「智慧零售」展示了超市如何利用5G科技實時監察收銀處的排隊情況，並提示店舖經理靈活安排人手。此外，於暑假期間小朋友到訪天際100即可免費獲贈「5G 應用知多少」智趣工作紙，考考他們對5G科技的認識，完成後更可於天際100禮品店以優惠價購買指定的玩具及精品。

天際100夥拍五星級酒店推出兩款餐飲套票 玩樂美食兼備暑假家庭遊至Smart選擇

(1)天際100 x 香港W酒店星宴中餐廳點心放題套票

天際100與香港W酒店合作，推出下午茶時段的「天際100x 香港W酒店星宴中餐廳點心放題套票」，召喚所有點心愛好者，一同享受眼睛與味蕾的盛宴! 建議大家可先到天際100，無阻擋地360度鳥瞰維多利亞港兩岸的景色，並於SmarTone「5G LAB@天際100」親身試玩各種最新的5G科技應用，再到毗鄰的香港W 酒店星宴中餐廳享用點心放題，品嘗超過20款即叫即造的精緻新派粵式點心，精選推介包括：高湯原隻帶子鮮蟹肉瑤柱灌湯餃、香麻西班牙黑豚叉燒酥、花膠瑤柱肉碎粥及龍蝦湯鮮竹卷等矜貴高質食材，尚有老火例湯、其他糕點及甜品。

(2)天際100 X 香港麗思卡爾頓酒店Café 103自助餐空中饗宴套票

此外，天際100亦聯同香港麗思卡爾頓酒店於推出「天際100 x Café 103 自助餐空中饗宴週日套票」。在天際100欣賞獨有的360度香港全景及暢玩各種互動設施後，您可以更上一層樓，前往香港麗思卡爾頓酒店Café 103享用豐富的自助午餐或晚餐。Café 103提供豐盛的自助餐美食，定期以新鮮和時令的食材更新菜單。餐廳提供的國際美饌包括海鮮、烤肉、點心及各式麵條，特別推介多款軟硬芝士任均選擇，更有一整個甜品櫃，放上各式琳瑯滿目令人心醉的甜品，各位甜品控不容錯過！客人亦可以加配無限添飲汽酒、指定紅白酒、橙汁及汽水。

「Café 103 自助餐 x 天際100空中饗宴套票」由即日起至9月30日以優惠價於天際 100 官方網站發售。周一至五*自助午餐套票成人為港幣$498，小童港幣$368；星期日至四*自助晚餐套票成人亦只需港幣$848，小童港幣$548，套票已包括天際 100 標準門票及一人份自助餐，同樣不設加一服務費，較正價門票加自助餐節省逾25%，非常超值！有關此優惠詳情及門票預訂，請瀏覽： https://sky100.com.hk/zh-hant/offers/cafe-103-buffet/

時刻保持警惕 防疫措施為訪客及員工締造安全舒適的環境

天際100香港觀景台各款優惠總覽：

關於天際100香港觀景台#：

開放時間：每日上午10時至晚上8時30分（最後進場時間為晚上8時）

地點：香港九龍站環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台

查詢電話：天際100–(852) 2613 3888（上午10時至下午6時）

#天際100 的開放時間或會不時更改，建議親臨前瀏覽天際100官方網站查看有關細則及開放時間。以上套票須受有關條款及細則約束，詳情請參閱天際100香港觀景台官方網站。

官方網站：www.sky100.com.hk

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