GaGa新片預告　謝勒力圖地中海大叔造型首曝光

由荷里活導演烈尼史葛（Ridley Scott）執導，美國百變天后Lady GaGa主演的「衝奧」新作《GUCCI名門望族》（House of Gucci）將於今年秋季上映。而首輯預告片及角色造型海報首曝光。除了有GaGa娘爆造型之外，其中美國男星「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）的地中海大叔震撼造型，惹來大批網民討論！

影片以知名家族Gucci第三代承繼人Maurizio Gucci前妻Patrizia Reggiani買凶殺前夫的奇情犯罪案件改編。GaGa正是飾演案中主腦、被外界和傳媒稱為「黑寡婦」的Patrizia Reggiani。而阿當哉華（Adam Driver）飾演其丈夫。至於謝勒就飾演Paolo Gucci亦即阿當的堂兄。

謝勒的造型曝光後惹來網民討論，指他經過化妝之後完全令人認唔出。更有網民取笑他的造型似電玩人物瑪利奧兄弟。查實影片自開拍以來惹來爭議，其中Gucci創辦人Guccio Gucci的曾孫女Patrizia曾發聲明批評影片偷去家族的身份來賺錢。