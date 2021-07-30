007另類「內功」　辛康納利齋着底褲先有「戲勢」！

飾演英國特務「007」占士邦、蘇格蘭已故傳奇男星「占士邦」辛康納利（Sean Connery）出名是好戲之人，他有好演技原來背後有秘笈，就是適當時候只穿着底褲拍戲！

去年10月離世的辛康納利曾向傳媒表示自己愛下身乜都唔着，只着住條「底橫」拍戲。而曾經於90年代與他在懸疑電影《旭日追兇》（Rising Sun）合作過的男星韋斯利史納斯（Wesley Snipes），就公開辛穿「底橫」拍攝影片的經過。

他表示與辛當時拍攝一場車戲，一到片場後，即發現對方上身穿上西裝恤衫打呔，而下身就只穿底褲及踢拖！辛當時更問他為何要穿上西裝西褲？他就回答：「因為我哋拍緊戲。」而辛就笑着說：「細路，唔係咁架！個鏡頭喺上面，你仲邊駛着住條褲？」韋斯利表示對於辛的另類演戲方法好受用。他說：「自此之後，當你見到我喺車內，除非我必須要出嚟，否則我只會着住底褲。」

除了只着「底橫」拍車戲之外，原來自1958年開始他都是戴住假髮拍戲（包括占士邦電影），直至後期拍攝的電影才冇再戴假髮。原因是17歲開始，辛有甩頭髮的問題。