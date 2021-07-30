意大利風味咖啡店　慢活度假風

對香港人來講，咖啡是提神恩物，但對享受生活的歐洲人來講，喝咖啡是一種生活態度和文化，有指歐洲首間咖啡廳是在意大利威尼斯成立，之後再傳統整個歐洲，當地的咖啡廳林立，客人可在吧枱企住飲，又或慢慢坐住歎，近日香港亦有幾間標榜意大利風的咖啡店開設，除了咖啡還有不少特別小食和菜式，大家不妨學學意大利人歎住咖啡慢活喇。

威尼斯風情

意大利水都威斯尼是度假勝地，更有指是歐洲第一間咖啡廳的發源地，中環新開設的咖啡屋Venedia就以威尼斯古文命名，店子設計以18世紀的洛可可藝術風潮作靈感，大理雲石牆身地板配浮雕裝飾、水晶吊燈等設計。店內選用意大利人喜愛的100%Arabica咖啡豆，中度烘焙帶點酸度。食物選擇相當多樣化，供應意式小食、手工意粉等，包括美味的吞拿魚肉扁意粉、傳統的小牛肉筋，以及160年代的PÂTÉ EN CROÛTE鵝肝醬等，最後來一杯咖啡配蘋果撻或Tiramisu，完滿結束意威尼斯之旅。

南意度假小屋

放假到赤柱和海邊走一圈，最是寫意，最近該區開設海濱意大利麵包咖啡店Pane e Latte，它以意大利南部沿岸阿瑪菲海岸的波西塔諾作藍本，店子設計猶如歐洲小店或度假屋， 店內有一系列的烘焙美食，包括有多款口味的意大利炸彈冬甩Bomboloni、外脆內軟的Croissant Bomboloni、各式酸種麵包、長棍麵包、牛角包和意大利牛油麵包等，當然少不了各式甜品和意式雪糕，來一杯意式咖啡配上麵包或甜品，猶如在意大利小鎮度假。

那不勒斯風貌

歐洲很多小店閒閒地都過百年歷史，以意大利南部那不勒斯坎帕尼亞地區作主題的甜點和咖啡店CRUST Italian於灣仔一幢過百年的建築內開業，店內的甜店和麵包以那不勒斯百年咖啡館Gran Caffe Gambrinus作靈感，包括有千層貝殼酥、 小麥芝士甜撻等，配上正宗意大利咖啡Caffe Sospeso，讓人回味。另外還有街頭美食炸薄餅、炸麵條、滿滿肉醬的Scarpetta等。晚餐則有`多款雞尾酒配美食，如海鮮意大利麵、烤鱈魚和海鮮刺身，最後來一口那不勒斯經典的巴巴冧酒蛋糕作結，感受當地之美味。