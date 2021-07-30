旅遊展必去台灣館！豐富單車旅遊好禮大放送

台灣館位於第35屆香港國際旅遊展的H101展位，攤位設計以「自行車遊台灣」為主軸，從攤位前方舞台和主題招牌均採用了自行車道的形象，並以港人遊台熱點設計。（台灣觀光協會香港辦事處提供）

【特約報道】第35屆香港國際旅遊展（ITE）即日起至8月1日於香港會議展覽中心舉行，其中備受港人歡迎的台灣館位於H101展位，面積約200平方米，今屆主題為「自行車遊台灣」，打造一個獨一無二的旅遊打卡位，從攤位前方舞台和主題招牌，均採用了自行車道的形象，並以港人遊台熱點設計，讓參觀人士如置身台灣旅遊，任意打卡拍照。另外，展位首次以 3D 藝術打造台灣著名平溪天燈節慶，讓參觀者恍如穿越了時空門來到新北市平溪山區，與當地民眾一起參加每年一度元宵平溪天燈節。

而港人旅遊熱門景點「台東池上伯朗大道」，以及台灣人氣的「溫泉」泡湯勝地等，也成為這次的展位情景重點，並精心打造仿溫泉造型互動區，大家可進溫泉池趣味打卡一番。今次展位更有特別設計的鐵道情景，呈現火車頭及車身造型，車廂內採用透明窗設計，除了可以在火車頭拍照外，也能走進火車內體驗台灣鐵道風情。加上港人最熱愛的夜市景點，置身其中既能感受夜市小店風情，還可選用不同的美食照片盡情打卡。不得不提的還有展覽體驗區部分，設有兩部VR裝置，提供11支影片，讓現場人士只需透過 VR便能即時偽出遊，飛到台灣親歷其境，其中《環遊-自行車》影片帶大家騎乘單車，馳騁台灣騎遊全島，從台北北投、宜蘭頭城、花蓮太魯閣，來到台東伯朗大道、南投集集及日月潭等，360度欣賞各地美景。

訪客凡上傳台東伯朗大道、平溪3D祈福天燈、溫泉、鐵路火車、夜市布置的打卡照並留言，可換領台灣自行車限量「快乾毛巾」、伴手禮、福袋等，更有機會獲得香港-台灣來回機票、最高面額HK$8,000捷安特單車禮券等大獎。打卡留言贏好禮活動詳情，可瀏覽Facebook粉絲專頁「itstimefortaiwanhk 」。

呼應「自行車遊台灣」主題，台灣館特別推介了5大類型共16條多元路線，並邀請數名台灣單車旅遊達人現場分享騎單車遊台灣體驗，會場更送出旅遊書及不同小禮物。與此同時，台灣旅遊界業者亦透過台灣館舞台線上直播，分享台灣最新鮮有趣的玩樂、美食等豐富資訊，而每家台灣業者會送出一份台灣特色禮物，包括伴手禮、紀念品、住宿券、旅遊產品體驗券等。參加單位包括中華航空公司、長榮航空公司、香港航空、香港快運、東瀛遊旅行社等旅遊業者，以及台灣東北角暨宜蘭海岸風景區、大鵬灣風景區管理處、南投、日月潭觀光圈、金門、參山管理處、台灣休閒農業發展協會 、台中好禮協會、阿聰師的糕餅主意觀光工場、宜蘭傳藝中心、一福堂、麗寶樂園等，陣容相當鼎盛。

香港國際旅遊展（ITE Hong Kong 2021）展覽資訊

日期：即日至8月1日（公眾日）

時間：7月30日（2:00am~6:00pm）、7月31日（10:00am~7:00pm）、8月1日（10:00am~5:00pm）

﻿地點：香港會議展覽中心（展館1）

地址：香港灣仔博覽道1號

台灣館：H101展位