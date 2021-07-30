Lexus IS300h Ultimate「混」動強化

兼具豪華房車及後驅跑車特性的凌志（Lexus）IS車系 ，最近番咗全新2021年版，輸港的為搭載油電混合動力系統的IS300h Ultimate。雖然單睇動力數字，跟前款一樣，不過其車架及懸掛系統已進一步提升，不必要的噪音和震動大大減少，行車穩定度、過彎和轉向反應大幅加強。外觀亦變得更趨動感，尤其是車尾造型，隨車配備亦獲得升級。

唔講唔知，全新2021版 IS300h是Lexus首個在有「亞洲紐布靈」之稱的豐田Shimoyama測試賽道經精心改造及極致調校的車款。該此測試賽道乃是利用了山間地形闢建，真實模擬日常駕駛中大部分有機會遇到的嚴苛地形，並擁有高低落差達75米的連續彎道，難怪在此歷練出來的2021版 IS300h，駕駛樂趣跟之前大不同。試駕期間明顯感受到車廂內的噪音及震動減少，這多得Lexus設計團隊為車架追加了焊點數量，重新設計金屬鈑件及全面優化從 C 柱到車側面的結構。此外，行車穩定性亦大幅加強，這歸功於廠方為懸掛系統導入Swing Valve吸震技術，連帶過彎和轉向反應也一併提高。

新抵港IS300h更首次導入集6大安全功能於一身的Lexus Safety System+（LSS+）主動式安全系統，包括：預警式防護系統附自動煞車輔助、雷達感應車距定速巡航、線道追蹤輔助、線道偏離警示、智慧型高燈自動切換及泊車防碰撞輔助系統。中控台上的8吋輕觸屏幕連Apple CarPlay系統、LED 頭燈及一體式 LED 尾燈均亦屬全新配備。至於大家最關心的耗油表現，因行車時會不斷儲電，若選用EV純電模式，只要系統儲電充足和加速不急進，可單靠電力來推動電動馬達令車輛行駛，實現零油耗及零排放。廠方公布平均油耗為6.4L/100km（Euro 6d），即1L油可行15.6km，作為混能房跑實屬不錯。

規格表

車型：四門五座位混能房車

動力系統：2.5L 直四雙VVT-i引擎配電馬達

綜效馬力：223ps

綜效扭力：300Nm

傳動：E-CVT波箱

驅動：前置引擎、後輪驅動

車身體積：4,710×1,840×1,435mm（長×闊×高）