烘焙新品　好睇又好食

在家焗麵包或蛋糕，最初只求個造型齊齊整整無烘燶已好叻叻豬，近年大家要求相對提升，既要好味又要夠靚，影相打卡呃到Like先叫掂，客人對街邊的出品要求更加高。近日坊間有不少烘焙新品登場，既有升級味道、又有和卡通人物聯乘，造型都是美輪美奐，保證引起大家食欲。

果香無麩質

近年飲食潮流走向健康，食材和菜式都標榜天然，將於中環開業的無麩質精品咖啡店INFINITI C，菜式以慢煮和輕調味為主，新店更會推出多款限定菜式，其中一款無麩質的四國血橙紅茶蛋糕，選用日本四國血橙，加斯里蘭卡錫蘭紅茶、外表是草飼牛鮮忌廉，酸甜滋味。配上店內3款新出的限定排毒飲品，食完感覺好健康。

卡通聯乘

對日本控而言，當地每樣食物都相當美味，就連一片麵包都好食過人。早前嵜本SAKImoto Bakery落戶香港，引來一大班粉絲朝聖，近日它和Hello Kitty合作推出期間限定口味「士多啤梨牛奶 Shokupan」，粉紅色大理石紋理內是士多啤梨果乾和紅莓果乾，表面還加上卡通人物圖案，超萌。另外還有特別版的士多啤梨牛奶果醬和環保袋，相當粉絲們必搶，提提大家這個組合只於指定網站訂購，每日限量，手快有手慢無。

升級牛角酥

烘焗得金黃鬆化的牛角酥或丹麥酥，配杯咖啡就是完美下午茶，URBAN早前推出的STORM OF CROISSANT系列，就將這2款食品改頭換面。焦糖燉蛋牛中心注滿法國焦糖燉蛋蛋漿，即點即燒令表面有焦糖，外脆內甜。丹麥酥選用法國麵粉，再配上士多啤梨、香蕉朱古力、煙火腿芝士、吞拿魚芝士 4款餡料，鹹甜皆宜。另外還有牛‧奶撻和牛角方包選擇，每一款都咁香酥美味。

懷舊烤棉花糖

每次去燒烤，到最後總以燒棉花糖作甜點，於中環開設期間限定店的Butter，除了有透心涼的冰爽西瓜雪芭蛋糕，早前更推出S’mores朱古力棉花糖蛋糕，朱古力配全麥餅乾和烤棉花糖，蛋糕外表猶如一粒超巨型的烤棉花糖，讓人聯想起燒烤或營火晚會的風味。

蛋糕配啤酒

夏日炎炎，最佳的消暑飲品非啤酒莫屬，法國啤酒品牌1664由現時至8月9日於尖沙咀開設期間限定店Taste of Bleu，藍白色調讓人感覺輕鬆愉快，店內除了有2款啤酒供應外，還有傳統鵝肝醬馬卡龍和杏仁冧酒提子圓蛋糕作啤酒Pairing，吃前記得打卡。

網店變實體店

人氣網店Soulgood Bakery將於8月1日化身期間限定店在尖沙咀開業，除供應招牌的經典原味流心西班牙巴斯克芝士蛋糕外，還有一系列特色口味，包括糅合中西的鐵觀音巴斯克芝士蛋糕，以及由品牌首創、近期廣受歡迎的CBD（大麻二酚）巴斯克芝士蛋糕。此外，為慶祝新店開幕，期間限定店更首次推出期間限定的「金箔伯爵茶巴斯克芝士蛋糕」，將英倫風口味加入閃爍迷人的日本金箔，同時亦特意推出迷你4吋的「Soul Baby」等。

卷蛋專門店

喜歡吃卷蛋的就不要錯過由安佳（Anchor）跟網紅卷蛋專門店Happy Roller首度Crossover、合作推出的限定日本玄米茶奶蓋卷蛋（8月2日正式推出），並將於8月4日於全新開業的Happy Roller首間實體店發售。全新獨家口味的日本玄米茶奶蓋卷蛋，外層綿密鬆軟的東方美人茶戚風蛋糕，茶香宜人，入面是豐盈厚滿的玄米茶忌廉，選用安佳出品的牛油及淡忌廉，配合日本進口玄米茶製成，質感輕巧幼滑，奶香和玄米茶香細膩均衡。惠顧卷蛋，同時會額外附上以安佳牛奶、淡忌廉及忌廉芝士製作的小袋裝芝士奶蓋；另外，購買日本玄米茶奶蓋卷蛋更免費獲贈可重用的別注版環保冰袋一個。

可愛富脆味

本地老字號糖餅品牌奇華餅家於即日起推出「HAPIDANBUI夏日小食禮盒」，小食口味多樣，包括鬆化可口的朱古力酥、花生脆糖配合香脆的花生和甘香的麥芽糖，為酷夏添上一絲甜味；而金黃鬆脆的牛油蛋卷，蛋味香濃，讓炎炎夏日添上更多「脆」味！