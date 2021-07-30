2021年中榜︱張敬軒兩歌上榜　MIRROR單飛佔7席位

今年初突襲式推出新專輯的張敬軒（軒仔）在樂壇上半年走勢凌厲，本地音樂串流平台剛公布「2021年中榜」結果，20首歌曲排名新鮮出爐，軒仔成績甚佳，個人分別憑《俏郎君》及《Sweet Escape》佔2席位。軒仔說：「得到兩個獎好開心，突襲出新專輯係我從未嘗試過，今次專輯係成立新嘅唱片公司後，首次同新嘅團隊合作，宣傳計劃都令我好興奮。想要特別感謝拍攝MV嘅團隊，同我一齊嘗試以新嘅手法製作。」下半年他會繼續派歌及有新作品推出，他更享受製作過程，所以製作進度比以往慢。

大會特意邀請「陳輝陽X女聲合唱」其中3名成員阿左、Jaime、Lydia與樂隊合作，把所有得獎歌曲串成一首組曲，Edan（呂爵安）亦驚喜現身，唱出其榮登年中榜的第1位得獎歌曲《E先生連環不幸事件》。

Edan說：「當初都冇咩信心，雖然個人好鍾意，但唔知道大家係咪都會鍾意，仲記得花姐喺我出歌時講過，呢首歌如果由其他歌手唱應該會大熱，呢番話好深刻，因為當時唔係好多人留意MIRROR，擔心聽嘅人唔多。到依家咁多人鍾意，我覺得係天時地利人和，對於新人嚟講係好大鼓舞，希望嚟緊嘅作品都能得到大家嘅喜愛。」至於可會否試唱快歌？他說暫時這想法，因為快歌及跳舞始終非其強項。

其實今次大贏家算是MIRROR，他們單飛推出的歌曲共佔據了年中榜7個席位，姜濤以《Master Class》列第5位，Ian（陳卓賢）的甜蜜情歌《DWBF》得第7位，他感謝喜歡這首歌的每一位：「希望以後能夠創作更多更好嘅作品，令大家可以放鬆聽音樂。」Jer（柳應廷）的《狂人日記》獲得第8位：「好開心大家鍾意呢首歌，希望歌曲可以啟發到大家，希望大家繼續留意我嘅重生第3部曲！」而他與One Promise合唱的《明年見（Duet Version）》亦獲得第20位，Anson Lo（盧瀚霆）的《EGO》排第11位，Anson Kong（江𤒹生）的《黑之呼吸》則在第13位。

唱作歌手林家謙一人包辦曲詞編監的作品《神奇的糊塗魔藥》獲得第3位，而AGA（江海迦）親自作曲的《CityPop》排第12位，她說：「首歌係我新嘗試，由概念到作曲再到作品我都好滿意，能得到大家喜愛，係特別有意義。希望大家聽呢首歌時，能夠感受到獨處當中嘅快樂。」胡鴻鈞有份參與創作的《心跳移植》得到第9位，他說：「首歌帶點R&B風格，對我來說係新嘗試，希望繼續為大家送上新嘅感覺同新嘅曲風。」

被Eric Kwok發掘成樂壇新人的Mike（曾比特）以《我不如》成為第4位，他感謝恩師為他寫這首歌：「冇佢唔會有我出現。」林欣彤以個人真實愛情故事為藍本所寫的《不如憎你》獲得第18位，她說：「希望樂迷聽到呢首歌能能夠放下過去，搵到真正愛惜自己嘅人。」陳柏宇與Serrini推出的合唱版《網絡安全隱患》亦獲得第16位，陳柏宇說：「呢首由Serrini創作嘅歌，有別於我平常個人嘅曲風，所以今次合作好興奮。」