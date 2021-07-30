古天樂旗下女團SKYLE　首張專輯面世主打舞曲

影帝古天樂打造的中韓合作4人女團SKYLE，4位成員采炫（CHAEHYEON）、GINNY、ERIN、宇晴（UJEONG）成功吸納大批來自全球多個地方的粉絲，實力非凡。惟早前因有工作人員曾與確診者接觸，為了安全起見「SKYLE」全員接受檢測並將出道日期押後。今日（30日）千呼萬喚下SKYLE公開了出道專輯《FLY UP HIGH》的歌曲列表及Highlight音源影片。首張專輯將收錄主打歌《給我天使之翼》(FLY UP HIGH)、《DA DA DA》、2首Instrumental等共4首歌曲。

主打歌《FLY UP HIGH》是Trap Beat和EDM Bigroom聲音的POP R&B舞曲，強烈的節奏和充滿個性的Rapping讓人印象深刻。歌詞意味深長，所屬公司Good Luck Entertainment表示：「包含了被社會觀念及他人的視線（用黑暗表現）所束縛，讓失去真正自我的年輕人尋找『完整的我』」。另一首歌《DA DA DA》則融合拉丁節奏與Trap的異國聲音的混合舞曲。SKYLE的魅力音色和唱功、groove的鋼琴演奏相結合，營造出夢幻的氣氛。 另外，SKYLE的出道專輯《FLY UP HIGH》音源和出道主打歌《給我天使之翼》的MV將於韓國時間8月4日下午12點發布，令人引頸以待。