卡路士重炮測試　N記三防機射唔爆！

Nokia手機一向硬淨，昔日3310更連子彈都擋到，日前廠商發表的新機XR20再外加三防能力，防刮之餘，仲符合IP68防水及MIL-STD 810防摔要求，可於水深1.5米正常運作1小時，並能抵受1.8米高掉下所帶來的震盪，是市場少見的5G三防手機。

為證實XR20有幾耐用，Nokia特別邀請到巴西前足球國腳、重炮羅拔圖卡路士以足球「怒Ban」測試，結果手機射極都唔爛，證明硬淨度超高！特別一提，此機的6.67吋屏幕還用上目前硬度最高的Corning Gorilla Glass Victus玻璃作保護，仲支援手濕及手套操控，方便不同惡劣環境下使用。

其他規格方面，處理器用上Qualcomm Snapdragon 480，內建4GB或6GB RAM，提供64GB或128GB兩個容量版本，可插512GB microSD記憶卡。相機由4,800萬像素廣角及1,300萬像素超廣角鏡頭組成，電量則有4,630mAh之高。此機提供4年安全性更新3年系統更新，定價為449英鎊，折合約HK$3,494，預計香港最快8月底開售。

卡路士測試片：