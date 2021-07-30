【美女饕廚】銅鑼灣Omakase

今日介紹一間位於銅鑼灣渣甸街的日本餐廳，主廚為文師傅，吃廚師發辦Omakase。銅鑼灣有很多壽司店，但這家是我首選，皆因食材非常新鮮，水準亦十分穩定，主廚文師傅既專業又不失搞笑的性格，令整頓飯都充滿歡樂。餐廳裝潢簡潔樸實，我每次來都會選壽司吧位。

Omakase一般包括前菜、刺身、季節性料理、壽司、手卷、湯品及甜品。先來薄切剝皮魚卷，裏面捲着馬糞海膽。另外是右口魚鰭刺身，輕輕火炙，肉質肥厚緊實，咬下去油脂四溢，還有薄切鰝鰺魚刺身。

再來是日本九州岩蠔，肉脆爽甜，上面鋪滿海膽，令層次昇華。現在正值日本松葉蟹當做，當然不少得這款蟹！蟹肉鮮甜，蟹膏豐富，吃起來甘香甜美。

又來活紫海膽，上面加入滿滿的馬糞海膽和墨魚刺身，海膽控的我，興奮極了！啖啖甜味濃郁之餘也帶少許甘味，慢慢在口中融化。

之後來的是這裏的招牌菜，啤啤熊威化餅配鮟鱇魚肝，餅底鬆脆，而魚肝屬高品質，富含橙色油脂，幼滑細膩。

到壽司了，先來手釣喜之次、北海道大蝦、赤貝、深海魚，都屬水準之作，用料新鮮上乘，再來分別是中拖羅和大拖羅。中拖羅魚脂比例恰到好處，魚香味較濃郁。大拖羅脂肪比例最高，脂肪分布像和牛一樣成雪花般，魚油脂是精華所在，魚脂豐美甘香，入口即溶。

最後是手卷，文師傅為了吸睛，把這個「金箔手卷」成為標誌性特色菜，金箔下是吞拿魚腩碎夾入香葱和新鮮山葵，加上紫菜相當脆口，讓食客滿足感爆燈。最後是兩款玉子燒和日式清湯。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）