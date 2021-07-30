妹系打孖嚟　邊個最夠魅？

日本AV界近年興起熟女系女優，佢哋都充滿女人味，同時散發出令男人着迷嘅騷味，不過青春嫩口嘅妹系女優始終更符合廣大AV迷嘅口味，好似明里紬同架乃由羅咁，唔知大家覺得邊位最有魅力呢？

柔弱動人

今年23歲嘅明里紬青春俏麗，五官標致，散發出一種惹人憐愛嘅柔弱氣質，加上身材瘦削，肉地鮮嫩肌膚白淨，屬於弱質纖纖嘅小鳥依人，令人好想將佢一抱入懷呵護一番。

2017年投身AV界，當時以AV廠Ideapocket新人身份登場，由於賣相吸引，加上演出小惡魔角色表現出眾，投入度相當高，故出道後氣勢強勁，更喺DMM成人大獎獲提名「最優秀新人獎」，雖然最後落敗，但係亦獲頒發「武井壯獎」。2018年轉投到AV廠ATTACKERS，喺作品飾演人妻角色為主，而紬妹柔弱嘅氣質的確係好適合演出呢類角色，見到佢喺男優嘅淫威之下被迫就範，慘情卻又帶享受嘅表情，實在令人睇得興奮無比！2019年返回娘家Ideapcoket，但同時亦繼續同ATTACKERSA拍片，實行兵分兩路搵食。

Profile

年齡：23歲

身高：5呎1吋

三圍：32C-23-33

陽光開朗

妹系女優有好多不同風格，明里紬係柔弱型，至於架乃由羅就係屬於陽光型。今年22歲嘅佢，樣子青春嫩口，成日都笑容滿面，予人天真開朗感覺。身材婀娜而帶健美感，肉地又夠彈性，胸前對C Cup美乳亦都相當彈手堅挺，加上腰幼臀圓，細細粒嘅佢可以話係麻雀雖小卻五臟俱全。

投身AV界之前，佢已經喺裸模界備受注目，2017年出道拍AV，成為AV大廠S1嘅專屬新人女優，更加火速引起AV迷注意，賣點除咗係強烈嘅青春感，仲有獲S1盛讚為「無限之透明感」。雖然阿妹個樣生得天真又可愛，但係演出風格行小惡魔路線，扮晒嬌嗲咁接近男優，然後喺床上將對方百般玩弄，更發揮出熟練嘅床技，最後將對方征服，感覺真係好邪惡呀！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎2吋

三圍：33C-22-34

第1回合

鬥床技

架乃由羅雖然身材弗又夠輕身，但係佢精於前戲，以不同體位同男優肉搏則略為唔夠靈活，相反明里紬除咗前戲叻，條腰仲柔軟而有力，施展騎乘功夫特別好睇！

第2回合

鬥演技

妹系女優一向都變化多端，明里紬可以扮演不同嘅柔弱少女同小惡魔角色，近年亦將人妻風格掌握得好好，至於架乃由羅都唔弱，扮女上司又得，扮演男仔頭亦得，兩人可謂平分秋色。

第3回合

鬥曝光

明里紬喺AV界人氣高企，但係其他周邊活動唔算好多，曝光率因此受到限制，至於架乃由羅除咗係惠比壽葡萄成員，現時亦繼續為GRAPHIS同LOVEPOP呢兩大裸體寫真網站演出，曝光率明顯較高。

今次打和

明里紬同架乃由羅兩位妹系女優都各擅勝長，又各有特色，而且近期亦狀態十足，的確係好難分出高下，今次就打和啦！