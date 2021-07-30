甄子丹轉「型」彈200萬琴　謝霆鋒出動限量珍藏結他對撼

「宇宙最強」甄子丹及謝霆鋒相隔15年再度合作，拍攝由已故導演陳木勝執導的電影《怒火》，是個正邪對立、雙雄角力的警匪故事。拍攝期間，子丹建議霆鋒可以為電影創作主題曲，巧合地霆鋒在拍攝時，腦海已不斷浮現一些旋律，故逐一記下來，到現時正式推出主題曲《對峙》。在創作主題曲時，霆鋒不時問子丹意見，務求一同參與創作，霆鋒表示：「成件事出嚟我好希望係我哋兩個嘅事，於是我就請丹哥『你可唔可以彈呢part嘅琴呀？』」子丹很喜歡歌曲旋律，更笑謂霆鋒找他演出MV是「冒險」的決定：「我好鍾意個melody，very good！之後霆鋒就好大膽、冒險地搵我去幫佢拍攝呢個MV，因為搵我係好容易拉低咗成個MV嘅觀感。」

MV拍攝現場設定一紅一藍的場景，霆鋒屬於火熱的紅色，子丹則是冷酷的藍色，二人壁壘分明。難得請來鋼琴高手子丹助陣，劇組特地找來一部價值200萬港元的三角演奏琴，霆鋒坦言：「因為我覺得一定要畀最好嘅琴畀丹哥彈！同埋我好羨慕男仔可以彈琴，一個武功高強嘅人彈琴係一件好有型嘅事！」而子丹事前亦加緊練習：「我都唔想太肉酸，盡量令到成件事好啦。首歌係好正，我係嚟叼吓光，哈哈。」而霆鋒也不敢怠慢，拿出1支私人珍藏、全球限量只有29支的電結他，營造最華麗的音樂火併畫面。