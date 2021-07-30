恃靚行兇！「北一女神」蔡瑞雪硬撬郭書瑤男友

「北一女神」蔡瑞雪因一段影片而在網上爆紅，甚至殺入韓國選秀節目，進軍娛樂圈！返台灣發展的她，一度捲入性感女神郭書瑤與王以綸的三角戀，去年甩拖後重錘出擊自組公司，準備踩入樂壇做最強新人！

畢業於台灣北一女中的蔡瑞雪，是S.H.E成員任家萱的師妹，讀書時期已是校花級風雲人物，因在節目《校花點點名》被封「北一女神」而為人認識。中學畢業後，她銳意成為美妝網紅，在家人反對下不惜離家出走，自掏腰包買器材由零學起，至2017年終苦盡甘來，在韓國拍攝旅行片段期間，因身穿韓服而引起當地網民注意，激讚她「美得像畫一樣」，連當地媒體亦爭相報道，令她一夜爆紅，更獲韓國選秀節目《偶像學校》力邀參賽。雖然她最終未能跑出組女團，但贏得高人氣，返台後殺入影壇即擔正女主角，並被《台北電影節》選為「非常新人」！

開公司殺入樂壇

而其感情生活亦非常豐富，前年被指硬撬「童顏巨乳」郭書瑤的男友、前台灣組合SpeXial的成員王以綸，當時蔡瑞雪高調表示對男方有好感，直至瑤瑤默認分手，男方迅速「無縫接軌」認愛蔡瑞雪，一度惹爭議。惟戀情維持僅1年，去年蔡瑞雪透露男友長期在內地工作，2人慘變「異地戀」而分手收場。今年，她將重心放在事業上，自立門戶開娛樂公司，由家姐擔任經理人，更計劃今年推出首張單曲，踩過界做歌手！

Profile

年齡：24歲

身高：1米54

體重：45kg

三圍：32C、23、34