有人鍾意睇熟女，亦有人鍾意睇青春少女，認為活力十足嘅魅力至夠正。如果你屬於後者嘅話，今次為大家推介嘅3套作品，由一眾嫩口脫星演出，有身材又有床技，一定啱心水！

面接體驗

乜嘢叫做面接？四仔迷一定估得到，只係以美少女加面接為題材嘅作品卻唔多，由Digital Sin製作嘅《Teen Facials》系列正係其中之一。最新登場作品《Teen Facials #3》，今次陣容相當鼎盛，搵嚟Vanna Bardot、Tyler Nixon、Janice Griffith等12位青春脫星演出，雖然劇情單薄，講班美少女一直想試吓面接嘅感覺，於是聯群勾引猛男曳曳，一輪激烈肉搏後嚟個面接結尾，憑住青春魅力加火辣床戰場面，絕對能夠帶畀大家美妙嘅官能體驗。

獻出第一次

美少女加後門題材嘅四仔有唔少，只係點解呢套由Evil Angel推出嘅《Anal Brats #9》咁受四仔迷歡迎呢？除咗係名廠出品，仲搵嚟Dixie Lynn、Penelope Kay、Ryder Rey及Leda Lotharia等四位年齡20歲嘅脫星演出，最重要係佢哋都係第一次獻出後花園，難怪四仔迷會特別興奮。事實上，呢班青春脫星嘅演出相當投入，而且反應激烈，其中Dixie Lynn嗰場床戰最精彩，去到高潮位更係嗌破喉嚨！

激烈野戰

講起以青春脫星為主題嘅四仔系列，當然不得不提由Hustler推出嘅《Barely Legal》，自1999年推出至今，一直大受歡迎，嚟到最新登場嘅《Barely Legal #184》，繼續由著名導演B. Skow執導，並搵嚟Liz Jordan、Charly Summer、Everly Haze等新進脫星演出。作為老牌人氣系列，新作最大賣點在於場景夠豐富，從室內到室外，再去到郊外打野戰，而呢班新進脫星嘅演出，更係令人有意料驚喜，難怪成為Hustler其中一個招牌系列。

碟評

今次介紹嘅3套作品，都係嚟自唔同四仔系列嘅最新登場作，講到長拍長有，莫過於《Barely Legal #184》，皆因佢拍足22年未停過，足見佢絕對有過人之處。不過講到近年人氣最高嘅，就一定係《Teen Facials #3》系列，單係面接精華素嘅演出，場面夠晒震撼。至於以後門玩樂為主題嘅《Anal Brats #9》，相信能吸引到好此道嘅四仔迷捧場。