「破處」前上網取經！羅毓儀被黃庭鋒奪第一次

有「翻版李蘊」之稱的無綫小花羅毓儀（Yuki），於無綫新劇《雙生陌生人》初嘗演繹感情戲，雖然「初入情關」，但猴擒到撲向黃庭鋒胸口，又獻出螢幕初吻！她自爆事前上網「偷師」，觀摩多條接吻片作參考，稍後她更有激情床上戲，零底線搏到盡！

Yuki跟黃庭鋒現在成為無綫力捧的新星，他們在《雙》劇中分別飾演湯洛雯及馬德鐘的年輕版，並是一對小戀人。日前他們到大欖的沙灘取景拍攝談情錫錫戲，開初見黃庭鋒向女方送上絲巾，豈料風太大絲巾被吹走，二人隨即展開「追逐戰」，期間女方不小心使出「龍爪手」將對方撲倒，繼而獻出「蜻蜓點水」式之吻。

受訪時Yuki怕醜的指，因其劇中角色太愛黃庭鋒，所以經常採取主動，每次拍肢體動作場口，都大呼好緊張，特別是剛剛拍完的吻戲，因是她的螢幕初吻：「我好鍾意飲咖啡提神，所以好驚有陣味（口氣），黃庭鋒好好，請我食香口膠。」對於奪去Yuki的「第一次」，黃庭鋒笑言：「我第一次拍都好緊張！對手係劉佩玥，因為零經驗，係咁問佢個步驟要點樣。」

執鄧卓殷二攤

Yuki自爆「破處」前上網攞經驗：「Search（搜尋）勁多條嗰啲Kiss戲片，睇吓點樣錫得靚女啲，Sweet得嚟又唔會Over，如果太猴擒就唔好啦！（有冇激啲？）遲啲...會拍床戲！呢套劇真係好多新嘗試！（底線？）我個底線就係導演嘅底線！」另外，有指Yuki的角色原定由前港姐鄧卓殷飾演，她聞言直認此事，但稱不知道換角的原因：「大概一個星期前收到通知，盡全力喺短時間入面讀熟劇本。」