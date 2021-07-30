東京奧運｜謝影雪失獎　獲偶像MIRROR留言安慰

體壇盛事東京奧運會舉行得如火如荼，代表香港出戰的羽毛球運動員鄧俊文和謝影雪今日（30日）在羽毛球混雙銅牌賽事中，苦戰下最終不敵日本隊失落獎牌，但已創下港隊歷屆最好成績，連日來他們在球場上的拚勁和專業精神，已令香港人感到光榮。

由於日前謝影雪在社交平台上載了一段在選手村接受體能訓練的短片，挑選了人氣男團MIRROR歌曲《IGNITED》作背景音樂，她貼文寫道：「有呢個景再加MIRROR應該可以做多幾組。#講笑做多吓都想死 #個景真係冇得輸」，即被揭原來她亦是「鏡粉」。

賽事完結後，一眾MIRROR成員湧入謝影雪社交平台留言，Anson Kong（江𤒹生）表示：「辛苦了，多謝你為港出戰爭光，我們為你感到驕傲，多謝你，我哋會一直支持你，繼續加油。」而Jer（柳應廷）亦有留言：「多謝你呀，Ga yau（加油）and support as always（永遠支持你）」。Stanley（邱士縉）亦表示：「辛苦了，有睇直播呀，已經好好好好好勁了！大家一齊繼續努力。」Anson Kong說：「辛苦了，多謝你為港出戰爭光。我們為你感到驕傲，多謝你，我哋會一直支持你，繼續加油。」而Edan（呂爵安）則留言：「辛苦哂！你真係好犀利！我哋一齊加油」。不少「鏡粉」稱十分羨慕謝影雪，獲多位MIRROR成員連環打氣及安慰！