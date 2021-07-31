【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月廿二庚辰金收日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：納財、栽種、捕捉

忌：結網、修倉、出財

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、3、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

很想安靜過日子，但周圍環境令你閒不下來。

金牛座

士氣低，做事心不在焉，提防小人踩多一腳。

雙子座

情緒容易被別人牽動，有可能遭受無妄之災。

巨蟹座

看似簡單的事卻耽誤了不少時間，讓你頭痛。

獅子座

有人對你的工作提出逆耳之言，宜虛心聆聽。

處女座

財運平平，減少出門，可省卻一些無謂支出。

天秤座

工作運上升，只要肯動腦筋，沒有事難倒你。

天蠍座

攜眷到大自然散心，可享受一個悠閒的周末。

人馬座

遭受人事問題打擊，工作熱情被冷水兜頭淋。

山羊座

有伴侶者給另一半製造小驚喜，感情可升溫。

水瓶座

做事盡了力就好，不要對結果抱有太高期望。

雙魚座

花錢在吃喝玩樂方面甚為豪爽，小心使過龍！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）狗 易損傷

鼠

人緣不錯，多體諒身邊人，生活更和諧。

牛

事業運上升，出席應酬可增添上位籌碼。

虎

工作運好轉，獲客戶 支持，可提升業績。

兔

遇上難纏的競爭對手，行事求穩較着數。

龍

重感情是好，但不能讓對方太過依賴你。

蛇

自私乞人憎！提防感情惡化或陷入冷戰。

馬

專注力強，處事高效，工作表現獲信任。

羊

獲貴人支持，但要明白知足常樂的道理。

猴

職場上要作出為難決定，不小心易破財。

雞

健康一般，注意飲食均衡才可改善體質。

狗

是日沖煞，運勢欠佳，出門要慎防意外。

豬

桃花旺，已有伴侶者可趁周末玩煮飯仔。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

金牛座Vs天蠍座

金牛座對美及藝術有一定追求，是土象星座裏的固執派，一個很難改變的星座。但從生活角度去看，他是一個踏實、穩定、刻苦耐勞的老實人，對感觀享受及物質生活非常在乎。金牛座朋友有能力追求他想擁有的結果，安全感對他來說相當重要，且跟金錢及物質掛鈎，明白想要擁有就需要努力賺錢去換取回來，堅持是他的座右銘。

天蠍座不容易表達自己，亦不想別人看穿她的心事，凡事都會想多一層。跟金牛座朋友一樣，天蠍座需要很多安全感，但她的安全感並非建立在金錢或物質上，而是精神層面、跟別人的深層次連結。所以天蠍座朋友某程度有點控制欲，這些控制是源自於內心的不安感。要得到天蠍座的信任需要很長時間，她的主觀感覺會左右對事情的決定。

這兩個星座在黃道十二天宮是對家，代表兩者能夠互補不足、互相學習。既然大家都重視安全感，可以很合拍。當金牛座只在乎物質的擁有，可以從天蠍座身上看到不一定要擁有一個人或一件物品才會得到安全，原來情感上的連結也很重要。天蠍座可從金牛座身上學習到資源的價值，而內心的安全感可以透過跟別人分享資源而獲得更多，內心那寬闊的世界，有待人生的經歷不斷去開發，是很需要別人真心支持，給予情緒支援。