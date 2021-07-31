東方日報C1：周嘉洛背「正印」溝女神　翹實陳瀅挨住瞓

無綫上位藝人周嘉洛驚爆「左右逢源」，據知與蘇韻姿暗撻多時的他，近日被踢爆疑似搭上新歡「宅男女神」陳瀅，他在片場更毫無避忌，公然向女神挨身挨勢，認真好艷福！

現年25歲的周嘉洛憑《愛．回家之開心速遞》「廢青安」一角入屋，前年更在《萬千星輝頒獎典禮》勇奪「最佳男配角」，之後工作機會源源不絕，近月更榮升男一，拍攝古裝喜劇《痞子殿下》。入行以來他僅與《愛》劇中飾演其女友的林凱恩傳過緋聞，近日卻突然被爆「戀情」，更疑似左右逢源！

有讀者爆料指周嘉洛與《痞》劇女主角陳瀅拍出愛火花！事緣藝員衛志豪在社交平台分享拍攝花絮，卻意外「洩蜜」，有眼利網友見到演員等待埋位時，周嘉洛竟公然在人前翹住陳瀅的手兼挨在她的膊頭甜睡，醒目的陳瀅首先發現鏡頭，即有點避忌推一推周嘉洛，之後他才驚訝發現鏡頭，隨即縮手及緩緩坐開一小段距離，陳瀅則笑得有點尷尬並輕拍自己的肩膊。爆料者續指每當周嘉洛拍完自己的戲份後，仍會留廠等女神收工，可見二人關係匪淺！

「真命天女」蘇韻姿：最近冇見面

但好戲在後頭，據知周嘉洛其實早有真命天女，就是《愛》劇飾演其三姨的蘇韻姿！據知2人拍《愛》日久生情，已暗撻一段長時間，在劇組亦已是公開的秘密。雖然2人一直保持低調，但仍有很多蛛絲馬迹，如之前在節目《大整蠱》中周嘉洛以為蘇韻姿「受傷」，真情流露特別緊張，同場的劉丹不經意表示：「今次之後佢哋要派帖，擺埋酒喇！」湯盈盈等亦直接叫周嘉洛打電話給蘇媽媽，可見他們早知2人關係，蘇韻姿更直接問他：「你係咪會幫我照顧我媽咪？」更顯得關係親密。

2人亦不時在社交平台「蜜蜜」互Like放閃，幾乎每一個Post都不會放過。愛跳舞拍片的蘇韻姿常常孖住《愛》的演員拍片，曝光率最高就是周嘉洛，連粉絲對2人的戀情亦十分受落，大讚合襯。

對於爆緋聞，周嘉洛昨日否認與兩女拍拖：「我冇同陳瀅、亦冇同過蘇韻姿拍拖。（咁你做咩挨住陳瀅？）會唔會排緊戲？我係咪瞓着咗？可能通告太密，我諗如果朱敏瀚喺隔籬會仲好挨，哈哈，我成日瞓着咗就不省人事，原諒我。」陳瀅亦口徑一致否認戀情：「其實今次啲通告大家都好辛苦，唔想大家Focus去咗啲緋聞度，今次個個都拍得好開心，我哋呢班後生嘅（演員）變到好Friend，欣賞吓我哋嘅熱誠，夏天拍古裝都可以Keep住冇人冧廠。」至於蘇韻姿坦言拍《愛》時多得周嘉洛及其他朋友幫忙做翻譯，但否認拍拖：「因為我哋同場比較多，嘉洛開咗另一套劇，最近冇見過，所以唔清楚佢近況。」但預告明天將與對方及阮政峰同場出席活動。

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