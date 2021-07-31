名冠環球精選花膠買一送一 指定電子消費再88折

【特約報道】

花膠海味平靚為先

滋補養生的海味產品，從來不是有錢人專利養生食物。名冠環球在港經營35載，誠意搜羅全球優質上乘、價錢合理的海味帶給普羅市民，為方便大眾選購，新增深水埗門市，新張期內精選花膠超低價$500，買一送一外，指定電子消費再有88折。

精選花膠 金黃通透

花膠含豐富骨膠原及蛋白質，有助補腎益精。據為名冠環球負責人郭太指出：「行內人都知道花膠只要是真貨及生曬過程處理得宜，任何品種的花膠都會有食療功效，價錢平貴不反映功效價值。」所以名冠環球貫徹始終以出售平靚花膠為主，其中「特厚紐西蘭魚肚」銷售十多年，深得客戶支持，花膠金黃通透，浸發後可增大數倍，用作煲湯或花膠扒都可以。

泰國直送 冰鮮鱷魚肉

近年，不少香港人都有上呼吸敏感疾病，郭太亦建議大家煲湯時加入鱷魚肉代替豬肉，湯水少了油膩外，鱷魚肉滋陰養顏，有補血壯骨之用，食療功效極佳，適合對皮膚、氣管敏感、哮喘、風濕及貧血人士服用。

自家燕窩 品質保證

名冠環球除搜羅不同優質海味外，家族亦經營上環廣為人知的大發燕窩莊，家族在南亞地區有自家燕屋，自設廠房生產燕窩，品質有保證外，中間亦少了賣手差價，回饋客戶，讓大眾可以隨時滋補養生。

名冠環球

(新)地址：深水埗長沙灣道173號地下 (深水埗港鐵站A1出口)

電話：2366 8866 / 2366 6998

地址：荃灣沙咀道52A皇廷廣場26樓05-08室

電話：3460 3232

FB：名冠環球-燕窩海味專門店

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