電子消費券優惠搶先睇　「濕平」同時賺到盡

期待已久！第一批申請電子消費券人士，第一期將於8月1日發放，相信大家都等得太久，準備好好Shopping一番。不過$2,000話多唔多、話少唔少，如何買得更着數？不如先看看小記為大家搜集各大商場的消費券優惠，看看有沒有合你心意的着數啦！

【尖沙咀、銅鑼灣：100%消費回贈】

買一送一當然令人心動，而這次是買一蚊賞一蚊，最高回贈更可達HK$14,000！海港城及時代廣場同步推出「100%消費回贈」，推廣期內於兩間商場以消費券或指定電子貨幣消費（同日且不多於3間商戶)，消費滿HK$2,000 送HK$2,000優惠券；滿HK$5,000再送HK$5,000優惠券，優惠券適用於超過450間商戶，包括國際時裝品牌、美容產品及服務、時尚便服鞋履及配飾、手錶及珠寶首飾、生活及運動用品、兒童服飾、人氣食府及海景餐廳，超級吸引！每項優惠每人限換領一次，換領名額不設上限。

日期：2021年8月1至9月30日

換領時間：12:30pm至9:00pm

網址：

【紅磡：25%現金券回贈輕鬆用】

不想一次性把消費券用光？紅磡黃埔天地的消費券Extra優惠，不但有商場消費的最高達25%現金券回贈，支付寶香港 AlipayHK用戶更可賺取Extra現金券及專享指定商戶低至半價優惠，驚喜連連。凡於指定商舖以八達通、支付寶香港 AlipayHK 、微信支付WeChat Pay HK或拍住賞Tap & Go消費滿指定金額，憑即日單一交易的交易紀錄，以及對應商戶的機印發票，讚好黃埔天地Facebook專頁或追蹤黃埔天地Instagram，即可換領指定商戶組合現金券，每日數量有限，換完即止。

日期：2021年8月1日至9月5日（逢周末）

換領時間：1:00pm至10:00pm (或換完即止)

【烏溪沙、粉嶺、土瓜灣、大角咀：儲積分換獎賞】

如果消費券多用於日常生活的開支，一樣有回贈！迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場聯手推出「拍住消費大激賞」，活動推廣期間，顧客每次以電子貨幣消費滿HK$100或以上，憑一組有效票據（一張商戶機印發票，連同相符的電子貨幣交易存根合為一組有效發票），於消費交易當日（以商戶電子機印發票發出日期作計算）親身到消費商場登記，即可兌換積分，逾期無效。每消費HK$1可兌換1分，活動期內每累積滿1,000分，即可換領HK$50商場現金券。每人最多可換領5次，最多可換領總值HK$250商場現金券，數量有限，先到先得，送完即止。

日期：2021年8月1日至2022年1月31日

換領時間：12:00nn至10:00pm

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