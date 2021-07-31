偶像文化有參差︱日本女團送原味底底　退團成員揭黑暗面

韓國偶像文化變得「全球化」，尤其男團特別受歡迎，要同佢哋對撼嘅話，日本代表就有女團當道，一隊AKB48已經夠宅男興奮。不過原來依家日本女團已經有新「發展」，好似地下偶像團體Planck Stars（プランクスターズ）咁，佢哋就主打「自由奔放的叛逆偶像」形象，經常以搖滾、爵士音樂等形式喺廣島表演，聽落又好似幾有新鮮感啵。

但其實一切都係噱頭嚟，上月Planck Stars一位隊員田中彩羽（音譯，田中いろは）喺7月5日就拋下震撼彈，決定退出，而佢今次退出唔只佢個人被網友留意到，伴隨住Planck Stars嘅表演風格都被關注！原來田中彩羽早喺6月宣布暫停活動時，就曾經大爆對於Planck Stars表演風格感到「很骯髒且惡心，且生理上無法接受」！當時停止活動主因亦表示係身心靈無法承受。

網友就發現，Planck Stars嘅歌曲歌詞有好多「性暗示」字眼，以短裙仔表演嘅佢哋成日都會玩舞台插水、任由粉絲托高運傳等，舊年喺大阪舉行活動時，成員朝台下粉絲噴灑墨汁、麵粉，而大部分男觀眾就除晒上衣以半裸形態睇騷，更加誇張嘅係成員竟然喺台上抽獎送出着過嘅「原味內褲」，惡心程度令人咋舌…

唔好以為今次事件被公開後，女團表演方式會有所改善，Planck Stars團隊反而積極招攬新隊員，文中更備註「能忍耐網絡攻擊毀謗」、「能接受PLANCK STARS風格的人」等報名條件，似乎不受田中彩羽退出影響，堅持維持一貫嘅團體形象同表演方式。

----------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！