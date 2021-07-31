【唯美婚照】羅堃尉唔急生B　擇偶必備5大條件

曾參加《美女廚房》的美女學徒羅堃尉（Karen），近日與港男出身的藝人鄧嘉傑（Simon）拍攝婚紗廣告硬照，當日天氣放晴非常炎熱，真係企係度都會流汗，令到拍攝難度大增，好彩幕前幕後同樣專業，每個鏡頭都可以快速完成，更喺一日時間內連走4個景，而出嚟嘅效果既浪漫亦溫馨，身穿Deep V剪裁白色婚紗的Karen散發仙氣，與筆挺西裝上陣嘅Simon坐喺綠油油草地上，齊齊露出愉快笑容，畫面非常唯美！

現時未有另一半的Karen直言以前覺得婚事要跟足傳統，但係依家就冇乜所謂，一齊從簡都可以接受，但係首要條件係有男朋友先，擇偶方面要符合5大條件包括：善良、細心、孝順、專一同埋懂生活情趣。佢仲表明唔急生B，絕對唔會為趁年輕有小朋友而夾硬去搵個對象，心中理想嘅做媽咪時間係33至36歲。一向做開特兒兼節目主持，佢近期仲積極上戲劇班進修演技，為將來有機會插足演藝圈時做準備。

而好鍾意潛水嘅Simon揀另一半除咗性格要明事理之外，首選有同樣嗜好，因為佢希望將來可以同另一半孖住出海玩，雖然依家單身，但係已經有諗過將來結婚嘅場面，佢比較喜歡西式嘅輕風格，會以簡單純樸為主，希望可以營造既唯美亦好浪漫真摯嘅感覺。