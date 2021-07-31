AEON香港與Daiso Japan 展開全新戰略合作

【營業資訊】永旺(香港)百貨有限公司(下稱「AEON香港」)與株式會社大創產業 (下稱「Daiso Japan」) 近日正式達成協議，簽訂長期許可合同，展開全新戰略合作。有關合同授予AEON在香港營運 Daiso Japan專賣店的權利。

Daiso Japan 於1977年成立，並以「高質量、多樣性與獨特性」為定位，提供多樣化、性價比高的優質商品。商品質量超群，而且設計出眾。目前，公司於日本國內開設3,620間分店，其他24個國家和地區開設2,272間分店。

AEON香港於2002年開設首間獨立小型專賣店「$10 Plaza」現「Living PLAZA by AEON 」），其後一直檢視及強化其開店、建設及營運體制，並在該業務市場成功奠下穩固基礎。背靠AEON香港的支持及其20多年經營小型專賣店的豐富經驗，能有助 Daiso Japan 品牌在香港的發展，加強發揮該品牌特色及大力推進專賣店的拓展。

疫情之下，儘管零售業消費市道受到打擊，然而在消費新常態下，民生消費品需求持續。於市道低迷及商舖租金回落的情況下AEON香港乘勢把握發展機遇，過去一年不斷擴充小型專賣店業務並取得成功。是次新戰略合作，將加速AEON香港在專賣店業態方面的發展。憑藉 Daiso Japan 獨特的商品種類及清晰定位，加上AEON香港貫徹始終的專業、親切、以客為先的服務態度，定能給每位光臨的顧客 帶來愉快而滿足的購物體驗。

早前正式登陸新蒲崗Mikiki的，為今年第四間開設的Daiso專賣店。店舖佔地約2,210平方尺，提供超過3,800款貨品，並涵蓋更多日本直送商品滿足不同顧客的日常生活需要。

Daiso Japan 新蒲崗 Mikiki 店

地址：九龍新蒲崗太子道東638號 Mikiki一樓101號舖

營業時間：10:00-22:00

電話：2838 1859