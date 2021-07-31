索過炎明熹︱李克勤揀蟀爭贏那英　王靖雯都係佢戰隊

身為《聲夢傳奇》的「奶爸」李克勤，和內地殿堂級歌手李榮浩、汪峰及那英成為內地新一季節目《中國好聲音》的四大導師，和四位擔任助教的吳莫愁、吉克雋逸、張碧晨及黃霄雲一起挑選學員。昨晚（30日）《中》正式在內地播出，由於曾擔任導師的陳奕迅及劉歡曾合唱歌曲《菊花台》成為一時熱話，昨晚李克勤「加入」並進行「穿越對唱」，成為全晚焦點。另外，其中一位來自廣東台山的學員伍珂玥（Karrie），高歌梅艷芳的名曲《蔓珠莎華》時，立刻出現「八轉」的驚人場面，即是導師及助教合共八人，都「轉身」扑槌決定挑選她，而她的顏值及歌藝更是全場之最！

李榮浩向Karrie游說加入其戰隊時，大唱李克勤的歌曲！李榮浩說：「我自小都是被廣東歌及廣東電影『摧殘』長大的一個人，我是一個非常喜歡聽廣東歌的人，我今年的新專輯，都會有很多『港風』的歌在裏面。很『港』，不『港』不要錢！『港』了也不收錢，我免費的！」那英聞言即挑戰他，叫他演繹廣東歌，他即大唱李克勤的《護花使者》，雖然廣東話不純正，但令在旁的李克勤十分驚訝，想不到他懂得唱！

全晚出現兩位「八轉」學員Karrie及依加，以及一位「三轉」學員王靖雯，最後Karrie及王靖雯選擇加入李克勤及吳莫愁的戰隊，兩個「高質」學員加入，令李克勤成為全晚的「大贏家」，成為「中國好奶爸」！而長髮大眼的Karrie是索女一名，有網友即把她跟炎明熹作比較，說兩位歌藝不俗，但論顏值一定是Karrie取勝！

現年22歲、為深圳大學金鐘音樂學院應屆畢業生的Karrie，迅即成為網民焦點，今日（31日）凌晨發文感謝支持：「因為你們的存在，伍珂玥真的成為了今夜的月亮。」看其社交網，常網晒索照的她有豐富舞台經驗，常常參加不少歌唱活動及比賽，如在2010年參加填詞人向雪懷在深圳舉行的作品音樂會、2019年參加《超級唱片》全國總決賽打入五強等。

至於現年20歲、來自哈爾濱的王靖雯本是人氣網絡歌手，是次現身節目令廣大網民感到驚訝，「#王靖雯上好聲音了」成為熱搜，在不足五小時，閱讀及討論量超過7600萬。去年六月王靖雯以網名「王靖雯不胖」發布新歌《愛，存在》，全網播放量衝破4億，之後更推出《善變》等曲，至今相關短片話題播放量超過13億！