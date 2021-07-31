「神隱」蔡依林終於出山　口罩遮樣夠條腰吸客

蔡依林終於出現喇！台灣天后蔡依林（Jolin）自從今年4月喺台北小巨蛋開完騷後，立即啟動「神隱」mode，只係好間唔中喺社交網「現身」，個mood完全係放假心情。相隔3個月，Jolin終於「復出」見人，前晚（29日）現身網上直播，為佢做代言嘅洋酒品牌造勢，做直播時全程做足防疫措施，螢光口罩不離口，仲着咗件同口罩同色嘅外套之餘，入面有件黑色tube top，露吓小蠻腰，都算叫做對一班掛住佢咁耐嘅歌迷有交代！

直播中自爆將會有新歌推出嘅Jolin，話喺疫情期間最大得着，就係成就解鎖：執屋！佢話：「我最近很會打掃家裏！」佢最叻唔只係打掃，整蛋糕一樣掂，喺直播中即場要為蛋糕裝飾，期間佢發揮處女座追求完美嘅作風，話支忌廉唧花嘴唔夠靚，用朱古力寫名時，佢又話：「巧克力筆寫字，我做得好難看，人生中算數一數二，請原諒我！」主持人問佢係咪凡事都追求完美，佢話：「應該算是吧，沒有事情可以完美，但就盡力！」

在九月生日嘅Jolin，話暫時未有特別嘅慶祝活動，係咪同粉絲一齊過都未知，對於直播時有大批內地粉絲留言話好掛住佢，叫佢快啲喺內地開騷，佢話：「我也很想趕快去，但沒有確定時間，我也很想念孩子們（粉絲）和熟悉的牌子（粉絲的應援牌），感覺不見十年。」