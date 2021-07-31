賴恩高斯寧為角色增肥60磅最終為乜被炒？

荷里活男神賴恩高斯寧（Ryan Gosling）憑《極速罪駕》（Drive）及《星聲夢裡人》（La La Land）而成功上位，成為一線男星。不過曾幾何時，賴恩卻被奧斯卡金像大導演彼得積遜（Peter Jackson）打爛個飯碗被飛出劇組！

事源2009年，他獲彼得邀請拍攝電影《屍中罪》（The Lovely Bones），在片中他飾演父親一角。當時他為了個角色而增肥60磅。他為了角色而犧牲「靚樣」，以「雪榚汁」來代水，狂飲溶掉了的雪榚來谷肥自己！正當他準備就緒埋位之後，卻被彼得炒魷換上另一男星麥克華堡（Mark Wahlberg）飾演！

究竟賴恩衰乜被彼得飛出劇組？根據賴恩後來解釋指雙方當時意見分歧，彼得不同意個角色是肥佬。但賴恩卻認為增肥可以準確地反映個角色。他說：「我深信佢（角色）應該要210磅。。。我哋喺前期籌備工作時冇乜點傾偈，呢個係一個問題。呢套係大片，有好多嘢要面對。而佢根本就唔能夠同演員個別地協調。我只係喺片場出現，而我捉錯用神。之後我又肥又失業。」而彼得妻子就指是因為賴恩太年輕不適合演個角色。不過賴恩錯有錯着，《屍》最終票房一敗塗地！