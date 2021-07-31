BROWN ＆ FRIENDS登陸東港城　手機遊戲贏獎品

咁耐無外遊，相信大家都好懷念外國的風景同美食，今年暑假「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」首度登陸東港城，把多個熱門旅遊景點帶到香港，而一眾BROWN & FRIENDS朋友仔更會換上各地的特色服飾，當中包括與倫敦皇家馬車一同現身的「御林軍」BROWN、在炸魚薯條店外享受下午茶的CHOCO、阿姆斯特丹風車村的文青風JESSICA，以及被熱狗吸引的CONY等，同場更有逾6米高的BROWN，打卡一流。

影相之外，全新互動手機遊戲「AiR」亦會推出期間限定主題「LINE FRIENDS環球美食盛典」，出發前先下載手機遊戲程式「AiR」，開啟電話的GPS功能，嚟到指定商場嘅位置掃描QR Code，就可以大玩商場限定料理遊戲，搜羅限定食材和食譜，之後仲可以去不同位置繼續玩，收集各種素材，完成任務就有機會獲得豐富獎品。值得一提的是，場內的期間限定店「LINE FRIENDS Pop-Up Store」有大量人氣新品，大家就得帶夠彈藥呀！

「BROWN & FRIENDS歐遊大街小鎮之旅 @ East Point City東港城」

日期：即日起至9月5日

時間：10:00am – 10:00pm

地點：東港城1樓中庭 （港鐵坑口站A1出口）