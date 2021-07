《尚氣》新海報公開！梁朝偉招牌電眼搶晒鏡

繼《黑寡婦》(Black Widow)之後,漫威今年推出的另一部超級英雄新作《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of Ten Rings)亦將於9月3日北美等地上映。而新海報及製作特輯於網上公開。

在新海報中,華裔男星劉思慕飾演的「尚氣」以一身戰鬥look傾在中間位置,梁朝偉飾演的奸角「尚氣」父親「文武」雙拳緊握以招牌「電眼」在兒子背後虎視眈眈,而雙臂纏住閃閃發亮的「十環」,更有父子對打的場面。至於海報兩旁就是片中4位配角包括楊紫瓊。而飾演「尚氣」母親的陳法拉則在海報未見蹤影。此外,《尚》亦登上最新一期英國電影雜誌《Empire》雙封面。

至於製作特輯,就有影片的監製即漫威主席Kevin Feige和劉思慕等演員的訪問。劉自爆漫威宣布開拍《尚》之時,他曾以開玩笑形式在社交網站留言自薦演出,沒想到最後夢想成真!而Kevin亦提到《尚》與「鐵甲奇俠」Tony Stark有關係,指在MCU初期,未成為「鐵甲奇俠」的Tony曾被逼為「十環幫」製造鐵甲武器。