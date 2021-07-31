【特約報道】夏天熱辣辣、心情煩躁不安，好多人鍾意食凍冰冰雪糕降溫降火，其實食1杯雪糕已經等於食4粒方糖！食多兩杯已經好易肥。冰品更會傷脾，變得水腫又生粒粒。

根據世衞標準，每天糖分攝取上限是50克（約10粒方糖），總脂肪攝取上限為67克（約13茶匙油）。傳統雪糕的主要材料是忌廉、淡忌廉、全脂奶、糖等等。部分品牌的朱古力雪糕食1小杯（約100毫升），隨時已攝取等同1碗飯的熱量（約240卡），油、糖攝取量則各接近3、4茶匙。看似較健康的Froyo（乳酪雪糕），其糖分更有機會比傳統雪糕高。因為Froyo之所以呈雪糕狀，主因是密度較高，密度較高的甜品，其實糖分亦愈多。至於雪葩，主要由水果果蓉或果汁再加糖冷藏後製成沙冰，所以幾乎沒有脂肪故熱量相對低，但糖分亦高。雪條的熱量及脂肪含量比雪糕及雪葩低，但若有脆皮朱古力、杏仁、牛奶同樣會提高熱量。

可能你會懷疑：「真係咁甜？食落唔覺喎。」凍食會令甜味略輕，感覺沒那麼膩，容易令你不知不覺間，吸收大量糖分。而且雪糕中的糖，大部分屬於精製醣類，亦即經過多重化學精煉、濃縮、萃取等加工製成的合成糖。吃下精製醣，會促進體內脂肪合成，同時抑制脂肪酶的活性，脂肪特別容易堆積在腹部及內臟，過量還可能誘發皮膚老化、身體發炎，多種慢性疾病如糖尿，均由過量攝取糖分引起。無論是雪糕、乳酪雪糕、雪葩或是雪條，大部分還額外添加色素、穩定劑等等化學物質，食得多對身體無益。

除了甜，雪糕雪條是冰品，中醫學上屬「生冷之物」。冰冷生吃寒涼，容易傷脾，影響脾胃運化，令血氣變差，形成濕困，導致浮腫和易累。濕毒犯於肌表亦會令皮膚質素降低，容易面泛油光、長暗瘡。我就見過不少網友，炎夏經常食雪糕、飲凍飲，卻又不配合溫補食物，又不愛做運動，長期處於冷氣房內，使身體變得虛弱乏力，更會感到暈眩。當身體沒有足夠能量時，自然手冷腳冷，與我所強調的健康瘦身理念完全相違背。如進食冷凍食物後易肚屙、浮腫、四肢冰冷，便是有「陽虛」情況。

不想墮入雪糕冰品的致肥陷阱，又忍不住要破戒，但又想破得健康一點，可自製「酵精鮮果棒」。鮮果棒以排毒酵精製成，味道酸甜，又能直接全面補充酵素，幫助排走毒素，回復苗條身形和光滑肌膚。而且自製能控制甜度，又不會含添加劑。做法很簡單：按個人喜好將適量水果洗淨切片，酵精60ml以清水2杯稀釋。將雜果排入冰條模內，倒入酵精，放入冰格冷藏至變硬即成。

中醫學認為陰陽平衡才是最健康的狀態，所以雪糕冰品還是少食多滋味，多食壞肚皮。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。