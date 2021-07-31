Porsche Cayenne GTS換偈強化　性能提升

Porsche Cayenne GTS經歴2代進化，換過兩次心，先是由初代的4.8L V8自然吸氣改配3.6L V6雙渦輪增壓，到現在再換上4.0L V8雙渦輪增壓，並配置全新運動排氣系統，性能提升，變得更熱血。

以第3代Cayenne為基礎打造的全新Cayenne GTS，所搭載的新動力核心，乃是來自Panamera GTS的4.0L V8雙渦輪增壓 ，相較前款的3.6L V6雙渦輪增壓偈，最大馬力及扭力分別增20ps及20Nm，來到460ps及620Nm的新高。搭配八前速Tiptronic S波箱， 試駕車還加配了Sport Chrono Package ，透過軚環右下方旋鈕將駕駛模式切換至「S」或「S+」，整部車會變得更生猛，再按下「Sport Response」鍵，更即換來20秒運動極限反應，輕鬆實現4.5秒完成0~100km/h加速，足足比前款縮短了0.4秒之多。

配合經廠方專為GTS車型調校的新運動排氣系統，不單止令動出輸出表現更佳，渾厚喉聲亦更添獨特個性。車載具備自動制動差速、加速防滑及電子可變中央差速鎖功能的主動式四輪驅動系統，配合4D底盤控制 、PTV Plus保時捷扭力分導升級及PASM保時捷主動懸掛管理系統等，加上車身重心降低了20mm， 在任何駕駛狀況下都能確保適當的動力分配，發揮最大循迹性，並帶來出眾的轉向操控及側向支撐，儘管車長接近5米，面對連續過彎動作清脆利落。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：V8雙渦輪增壓

容積：3,994c.c.

最大馬力：460ps/6,000~6,500rpm

最大扭力：620Nm/1,800~4,500rpm

傳動：八前速Tiptronic S自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：4.5秒（Sport Chrono Package）

極速：270km/h

車身體積：4,918×1,983×1,696mm（長×闊×高）