【為食搞鬼活動】期間限定麻糬節

麻糬都可以單一成為活動?係,由即日起至8月20日、逢周一至五舉行的「Nan Fung Place麻糬節──生活就像麻糬」,雲集18間本地人氣IG店及超過60款手工麻糬甜品,唔少更係獨家口味添呢!此外,商場更與本地著名插畫家皮忠合作,以麻糬及夏天為主題,為麻糬節獨家打造出4米長室內「麻糬打卡牆」,帶來集吃喝打卡於一身嘅好地方。

今次活動為大家帶來18間人氣IG店嘅麻糬好滋味,包括主打戚風蛋糕嘅The Mochiffon Cake、主打夢幻油畫風Art Cake嘅the baKAry、主打大熱麻糬蛋糕三文治嘅A Littlemoment Pastry、由一位建築系學生開設嘅Another Story by Another Baker等。此外,同時有唔少IG店更獨家為呢個麻糬節推出限量手工麻糬甜品,好似EM Pastry嘅芋泥麻糬酥、BforBagel 404 LOT FINE嘅咖啡奶酥麻糬貝果、Bagel For Thought嘅摩卡軟心朱古力麻糬貝果和Ms. Wheelpie嘅日本宇治抹茶麻糬車輪餅等。鍾意食甜又或者係麻糬嘅粉絲就真係唔好錯過喇!

詳情:

N an Fung Place麻糬節──生活就像麻糬

日期:即日至8月20日

時間:中午12時至下午6時

地點:中環Nan Fung Place 1樓