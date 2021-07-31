葉巧琳唔擔心被評論表現　處女騷當Party冇壓力

實力唱作女歌手葉巧琳（Mischa）自參加《全民造星III》後人氣倍數大增，對於自己的首個個唱，她心情相當複雜：「因為有好多嘢想畀大家睇到，包括一啲舞台效果，亦有音樂劇嘅嘢，仲有好多唔同嘅元素，有好多諗法喺個腦度，嚟緊會同製作團隊開會，想盡量喺個演唱會度呈現最多嘢畀觀眾睇。」雖然演唱會的流程未定，但預告「一定會載歌載舞」。

今次是她入行以來首個演唱會，除了她本人，其身邊親友都十分興奮，甚至比她更緊張，笑言在得知即將開騷後，很多親戚朋友都心急撲飛，看到身邊人大力支持，她表示：「我會當呢個演唱會係唱畀啲真係支持我嘅人去聽，我覺得今次演出同之前嗰啲好唔同，因為今次大家真係買飛入嚟睇。好似我之前睇Phil（林奕匡）演出咁，我都會落力去享受個騷，壓力唔算太大，因為唔會再擔心有人去Judge我嘅表現，我會當係一個Party咁去同大家一齊玩。」而嘉賓方面，她指一切有待商討。

她將在下月參演百老匯音樂劇，但她卻無懼工作繁忙，以致無時間綵排，反而視音樂劇是個為靚聲做Gym的地方！她又說：「我相信9月中開演唱會嘅時候，聲音會係最佳狀態，因為之前要演音樂劇，一路咁樣鍛煉，好似做Gym咁樣，所以應該會係幾Fit嘅！至於身形方面，始終係自己第一次開個人騷，我都會為咗演唱會開始操Fit自己，希望自己可以瘦多少少，着衫都靚啲！」