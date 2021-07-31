本日日本：包起整幢酒店　獨享富士山美景

要如何欣賞富士山才算最圓滿呢？當然在不受騷擾、無遮擋的環境下望足全日啦！不過在一般景點恐怕很難做到，不妨住進剛開業的abrAsus hotel Fuji。該酒店賣點係任何一隻窗都可見到富士山的全貌，最正係一日只接待一組客人，最多6名，享有完全的私人空間。佔地約710平方米的空間分為8個區域，包括2間睡房、起居室、衣帽間、雜物房、浴室、廚房、花園及桑拿房。值得一提的是可見到實物富士山的浴室，跟平常在錢湯看到的富士山壁畫相比，當然更為震撼。設有兩個浴缸，一邊凍水，另一邊熱水，均使用富士山的純淨水源，你更可調配喜歡的浴鹽及香氛，沖完涼必定分外醒神。

酒店設有私家花園，你可於偌大的草地上進行羽毛球及板球等活動外，內裏更放置了於由芬蘭進口的桑拿拖車，客人需要自己劈柴及點火來調節喜歡的溫度，是一個難得的體驗。廚房面積頗大，提供的晚餐也有別於一般酒店，會準備已完全整理好的食材放在雪櫃中，客人只需進行最後的燒煮步驟便大功告成。二人入住房價每晚每位50,000日圓起（約HK$3,550）。

abrAsus hotel Fuji

地址：山梨縣南都留郡鳴澤村字飯塚1708-1

房租：二人入住每晚每位50,000日圓起（約HK$3,550）