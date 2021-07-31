【又逼爆場！】Ian＠MIRROR呼籲粉絲唔好炒飛

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）現身商場活動，吸引逾千Hellosss粉絲到場，逼爆五層商場，場面墟冚！期間Ian化身暖男，與粉絲玩遊戲時既烏身遷就合照，又玩千人大合唱，之後又走到粉絲堆中影相，氹得粉絲暈晒浪。

對於每次出現均吸引大批粉絲，Ian笑指感謝他們抽時間到場支持，提到活動上表示有做家務習慣，他說：「我乜都做，習慣煮完嘢食即刻洗番啲嘢，不過我冇潔癖，只係鍾意整齊。（有冇隊友冇手尾？）唔評論啦！咁大家都有進步緊，可能平時佢哋冇咁嘅習慣，之前入營同Edan同房，都唔係當初當像咁凌亂。」

談到暑假是否更高曝光率？Ian透露下月將與馮允謙舉行音樂會，對近日宣布加場感興奮：「場地仲轉咗去九展，呢個地方對MIRROR嚟講係好有歸屬感嘅舞台。（擔心炒飛？）都擔心，因為我自己都冇飛，希望大家用正途方法買飛。（好多飛債？）係呀！一開始係朋友問我有冇飛，我當時都未知有呢個音樂會。（再加場？）時間太緊迫，應該唔會，反而想畀個有質素嘅音樂會畀大家睇，呢排都有做Gym，不過音樂唔會騷肌。（隊友嚟撐場？）應該唔會，大家都忙，隨緣（女友盧慧敏呢？）唔知，大家工作為重。（想唔想佢嚟？）希望大家都嚟啦！」