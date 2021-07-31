實測55吋電視新貴　Mini LED智啱「體」？

東京運動盛事正進行得如火荼，不少人都想換番部電視直擊每場精彩賽事，當中又以55吋在性價比及尺寸上最適合香港客廳使用。最近TCL發表了Mini LED電視C825的55吋型號，一於試吓啱唔啱用來睇運動賽事先！

先睇規格，C825的55吋版本支援3,840×2,160解像度，屏幕比例16:9，對比度5000:1，支援120fps畫面更新率，以現今4K電視來說規格絕對見得人有餘。而且它用上了Mini LED次毫米發光二極體技術，內置超過2,000顆LED燈泡，鮮艷度接近OLED卻沒有烙印問題，而且相關背光層與LCD顯示層的光學距離達到0mm，達致極佳的光暗對比度。

以游泳比賽實測，畫面不但鮮明飽和，明暗位細節亦豐富，就連泳帽上的Logo也睇得清楚。同時此機特設體育模式及MEMC技術，前者自動優化運動畫面的影像和聲音，後者由智慧晶片支援的演算法進行動態補償，為低幀率動作視頻中增加幀率，減低模糊或抖動問題，睇游泳、賽跑等競速賽事會有更佳流暢度。

體育以外，此機也照顧睇戲需要，例如支援杜比視界 Dolby Vision、杜比全景聲Dolby Atmos及HDR10+，懂得按視源自動切換模式，提升觀影感受。另外它獲得「IMAX Enhanced」認證及內置ONKYO 2.1聲道重低音喇叭，實測聲音的中高頻表現平均，低頻衝擊力令人為之一振，炸機時更會看到機背的震膜猛烈震動，若電視貼牆擺放低音會更為強勁，整體音質甚至把不少Soundbar比下去，變相買少嚿配件都有靚音色。

此機另一個賣點是Game Master系統，並配備HDMI 2.1 輸入端子、VRR及ALLM等，支援PS5/Xbox主機及4K 120fps遊戲。一如同廠智能電視，它原生預載了Android TV系統，有齊Netflix、Amazon Prime Video、YouTube、自家TCL頻道等視頻app，最正是跟機兩款遙控均內建了Netflix快捷鍵，一撳即睇劇，超方便！

總括來說，此機在55吋電視來說可謂超班，而且定價僅為2萬元左右，較某韓廠的Mini LED電視平一大截，體育迷換電視又多個好選擇。