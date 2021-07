港隊劍神張家朗喺奧運上獲得個人花劍賽金牌後,引起全城亢奮,而佢就一早收拾心情備戰之後嘅賽事,包括明日(1/8)將與隊友吳諾弘、蔡俊及張小倫出戰首圈男子花劍團體賽。

而其中,曾與童星出身吳諾弘合作嘅郭可盈就為「囝囝」集氣加油,佢喺社交網上載多張舊合照,留言:「還記得當年拍攝《酒店風雲》、生日會、公開活動….等的點點滴滴,你還是一個很可愛乖巧的小男孩👦🏻,現在已長大了,🤺更為🇭🇰香港隊男子花劍團體出賽東京奧運👏🏻👏🏻👏🏻好叻仔呀👍🏻👍🏻👍🏻!我們明早一定會準時09:45欣賞賽事 ! Do your best , 好好享受比賽,加油!💪🏻💪🏻💪🏻請大家支持吳諾弘!支持#香港男子花劍隊!」而吳諾弘就以4個合十Emoji回應以示多謝,郭可盈再回覆:「👍🏻絕對支持!😘」而網民都留言,齊齊為港隊打氣呀!