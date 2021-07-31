【突發】吳亦凡涉嫌強姦罪被北京公安刑事拘留

被內地網紅都美竹大爆「選妃潛規則」的內地男星吳亦凡，自捲入桃色風波後即潛水，而北京公安曾表示會介入調查，早前公布調查進程，指吳亦凡和都美竹曾有性關係外，更指會針對有人誘騙女性發生性關係的舉報進行調查。直至今晚（31日）北京公安透過官網「平安北京朝陽」發布最新消息，指吳亦凡涉嫌強姦罪，目前被刑事拘留。

「平安北京朝陽」發文：「針對網絡舉報的『吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係』等有關情況，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。」​​​​而中央政法委就事件透過「中國長安網」發文：「在中國的土地上，就要遵守中國的法律。不枉不縱，以事實為依據，以法律為準繩！」

身為都美竹姐姐的李恩在網上發文：「只有經歷過地獄般的折磨，才有征服天堂的力量，我們的努力沒有白費，我們受到的一切不公都將化為動力，感謝。」

吳亦凡：我會自己進監獄

現年30歲的吳亦凡是前韓團EXO成員，自到內地發展後，演藝事業一帆風順，成為話題多多的人氣王。惟在今年6月開始網紅都美竹爆料，指吳亦凡私生活混亂，更聲稱以「酒桌選妃」方式來挑選未成年少女，以有進一步關係。事件持續發酵，接二連三有聲稱是受害者的女生在網上舉證，當中包括前女團SNH48成員張丹三大爆吳亦凡曾要求摸胸，行為不尊重女性。而都美竹更加碼爆料，指吳亦凡曾吹噓：「我的很大，你忍一下！」、「我的大不大？前女友都說很大！」但她指對方實質是「小器」之人，更以「牙籤」作比喻，封他為「吳籤」！

吳亦凡曾公開反擊，指一直的沉默縱容了造謠者，更揚言忍無可忍：「從來沒有過什麼『選妃』！沒有，『誘姦』『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！我對自己上述的所有話負法律責任！」一語成讖，如今被刑事拘留，果真「說到做到」！