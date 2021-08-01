【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月廿三辛巳金開日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：開業、安床、會友

忌：出行、醞釀、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座

改善財務要靠開源，不應以刻薄自己來達標。

金牛座

遇上不如意的事，心情差，看甚麼都不順眼。

雙子座

被人指出不足之處，別顧住面子而無視對方。

巨蟹座

很難討好所有人，毋須勉強自己去遷就別人。

獅子座

購物欲強，但要謹記量入為出，勿變大花筒！

處女座

人總會犯錯，沒必要為一時失誤而耿耿於懷。

天秤座

現實跟想像有出入，與人合作務必打醒精神。

天蠍座

投資忌跟風，衝動下注易導致不必要的損失。

人馬座

維繫感情不是靠甜言蜜語，雙方須真誠溝通。

山羊座

很多事要處理， 費神又費力，小心壓力過大。

水瓶座

趁周日讓思緒靜下來，可令你的生活獲啟發。

雙魚座

有福同享，你的慷慨可望贏得身邊人的支持。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）牛 煩惱多

鼠

身心不在狀態，心事重重，工作效率變低。

牛

被瑣事纏擾，多聆聽別人意見可減少煩惱。

虎

運勢上升，工作表現如魚得水，易獲佳績。

兔

壓力大，心情低落，與人相處易沉不住氣。

龍

頭腦靈活，易在職場大放異彩，備受器重。

蛇

貴人助力強，今天是化解矛盾的最佳時機。

馬

心情煩躁，容易打亂工作節奏，拖慢進度。

羊

財運亨通，有望得到賺錢機會或意外收入。

猴

精神爽利，與人洽談公事將會獲得好消息。

雞

能與身邊人和諧相處，有助擺平各種問題。

狗

士氣高昂，敢於迎接挑戰，易獲上司賞識。

豬

是日沖煞，勿心存僥倖，謀事要全情投入。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

姓名對後運的重要性

古語有云：「不怕生壞命，最怕改錯名。」如果你在事業、家庭、婚姻、學業等方面屢屢不順，一時之間搵唔到原因，這種情況是可以考慮一下改名。所謂「亡羊補牢，未為晚也。」改名的結果，特別是當選擇到一個好的新名字時，會對你的命運產生意想不到的積極作用。

好名配凶命，則事多坎坷，有志不能伸，或事業有成、家庭不和分離；在取名字的時候一定要根據生辰八字中的五行所需，結合自身的特點來量身定制，看其喜、忌，喜用神在取名字時要優先考慮。這樣有助於一個人的命運，起到正面、積極的作用。

依據出生年月日時排出四柱命局改名後，應廣泛傳播新改的名子，傳播愈廣，效果愈好，因為能改善運氣，為自己的發展提供有利條件。

好名字好命運，如果名字取得好，能夠改善運氣，對自己的發展提供有利條件；生意不順者，改名有利於開啟時運；才華橫溢卻事事挫折者，改名後有利於引導成功好運；孤獨男女改新名字可得良緣；不和睦家庭可以冰釋前嫌，得以幸福圓滿，逢凶化吉，轉禍為福。

需要注意的是，改名字只是輔助手段，可以讓你的運勢變得更好，而不是徹底的「鹹魚翻身」，只有通過好的運勢加上不懈的努力，才能有好的命運。