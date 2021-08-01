東方日報C2：郭富城新片撤離泰國　改香港搭景慘失千萬

集合3大影帝郭富城、劉青雲、古天樂主演的新片原定在泰國拍攝主要外景，但因當地疫情嚴峻，電影公司決定「壯士斷臂」，改於香港打造巨型泰國村，如此一變，損失近千萬元！3位影帝已回港隨時候命等開工，而城城即抽離角色，變番「暖男天王」！

郭富城、劉青雲、古天樂早前齊集雲南西雙版納為寰宇新片《掃毒3》開工，原本該片主要取景地為泰國，早前電影公司亦已派出大批工作人員到當地為該片做前期工作及搭景，可惜當地的疫情愈來愈嚴峻，考量各方因素，電影公司最終決定放棄所有已做好的前期工作，改返香港開工，並火速物色了新界一個50萬呎的地方，並於內地製造了整條村所需要的道具及大型布景裝置，以船運來香港，在該地「興建」巨型泰國村，如此大興土木，令電影公司損失近千萬元！

內地拍攝經已完成，城城、青雲及古天樂亦已返港，古天樂前日更已出席活動亮相，而城城與青雲則留家休息。不過難得回港，城城前日都有外出返回公司處理公事，於新戲中飾演臥底的他，為了入戲令性格也變得極之沉鬱，於社交網已多次上載入戲後露出的深邃眼神及憔悴狀態，拿着極燙手的杯子也零感覺，他亦曾留言指為演好角色不怕辛苦，只想努力做到最好，不少網友更指他今次的演出，與激罕再演反派的青雲，絕對會掀起鬥戲連場，令大家甚為期待。

精神奕奕出巡

雖然城城一投入工作便進入忘我境界，但好戲之人總有減壓的法門，前日他出巡時，精神奕奕，狀態Good Fit，返銅鑼灣公司開完3小時會議都毫無疲態。記者上前拍照，他的助手緊張地遮擋，城城見狀都幫口笑說：「唔使咁緊張。」之後他步行到座駕位置，見記者邊行邊影相差點絆倒，還多次窩心地說：「小心！」上車前，問他可知道電影公司轉景失千萬？他說：「要問番電影公司。」

記者就取景地由泰國變香港，損失近千萬一事，向電影公司老闆林小明求證，他說：「係改咗喺香港搭大型泰國村嚟拍，至於損失幾多唔好提，總之係一個大嘅數字。」

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