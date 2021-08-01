紐約過江龍　無激素炸雞大受歡迎

美味的薯條、炸雞和漢堡是快餐的代表食物，美味又方便，但有部分人又擔心速食不夠健康，其實速食也可和高質拉上關係。早前於中環落戶的美國紐約過江龍375 Chicken'n Fries，由法籍總廚Stephane Lemagnen於2017年創立，大廚接受法國傳統烹飪訓練，曾於巴黎高級餐廳和世界各地多間米芝蓮餐廳任職，他創立這間無激素炸雞薯條專門店的原因，是認為每個城市都可以有美味、讓人輕易負擔得來的優質快餐。

香港區負責人Andrew笑言這裏除了為客人帶來紐約風味，也可以吃到高質的炸雞和薯條，讓「速食」變得正面。店內選用全天然、無激素和無抗生素的雞肉，其他食材都是新鮮採購，以植物油製作，讓大家食得開心又放心。雞肉和薯條會以華氏375度油溫脆炸，客人即點即製，炸雞漢堡有辣味、燒烤、松露和美式煙肉等口味，肉質香脆有口感。

店內的招牌脆雞粒同樣愛歡迎，Buffalo-Honey脆蜜雞粒配水牛蜜糖醬和是拉差蛋黃醬，微辣開胃。薯條配上松露帕爾馬芝士碎、松露醬油，即時令層次變得豐富。最特別是店內每日新鮮製作了7款醬汁，客人可追加薯條，慢慢試清楚味道。