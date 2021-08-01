電子消費券到手　一齊使到盡！

第一期電子消費券到手！雖然只有HK$2,000港但已經激起不少人的購物欲。急不及待想出門去買買買？等一等，有好多着數你仲未知喎！無論你是想慢慢搣，還是一次過豪使，都有不同的優惠等緊你！

【滿減優惠 即買即賞】

使錢最開心係即買即用，City Super 集團由2021年8月1日至10月31日，推出一系列消費券專屬登記獎賞及獨家禮遇，凡以 AlipayHK、八達通或 WeChat Pay HK登記政府的「電子消費券計劃」，即可獲一系列的登記禮遇，如於 city'super 單一消費淨值滿HK$800，可獲HK$60折扣優惠、於 city'super 時代廣場店之美食佳釀專區單一消費指定食品滿HK$100，可獲HK$20折扣優惠，以及購買sweets house Cha Cha 購物禮券10張，即額外贈送2張等。

如果選擇以AlipayHK登記，不但可獲於 LOG-ON 單一消費淨值滿HK$400 可獲HK$30折扣優惠的額外限定禮遇外，亦有更多的專屬禮遇，包括新用戶專屬HK$50 迎新獎賞及於 city'super、cookedDeli、LOG-ON 時代廣場或海港城店單一消費淨值滿HK$500 可獲HK$50 折扣優惠。

【最高100%現金券回贈】

未諗到消費券點使？美麗華集團給你靈感，集團旗下商場、酒店、餐飲及旅遊首次推出「MIRA消費券多重賞」；第一賞Mira Place商場專享最高100% 現金券回贈，除於8月1日至10月31日可獲雙倍積分獎賞外，於指定日子以Alipay HK、WeChat Pay HK、八達通或Tap & Go「拍住賞」於商場160間商戶內消費滿HK$500即送HK$500商場現金券，在指定日期另有10%消費賞，消費滿HK$1,000，回贈總值HK$100現金券。數量有限，送完即止。

此外，還有不同的食住旅驚喜優惠，包括由8月1日起一連7天全新網上商店Mira eShop的低至3折的限時快閃優惠，涵蓋旗下酒店及多間餐廳，限定以Alipay HK或WeChat Pay HK付款；由8月1日至12月31日以Alipay HK、WeChat Pay HK或八達通於旗下酒店The Mira Hong Kong及餐飲 Mira Dining多間中西食府消費的額外九折消費獎賞；由 8月1日至12月31日以We Chat Pay HK 或 Alipay HK於美麗華旅遊門市報名的$1,000旅行團折扣優惠（只限參加2022年6月30日前出發之指定旅行團，每人均可享有）

【消費3重賞】

想把握機會將消費券金額Triple up，荃灣廣場由8月1日至9月26日推出「消費券3重賞」，最高可賺多$5,600消費券！第一賞人人可享10%回贈優惠，凡於場內即日以電子貨幣消費滿HK$2,000即可享HK$100指定商場贈券，加推「周末賞」，即日以電子貨幣滿HK$5,000即送HK$500指定商場贈券，最高可獲$600商場贈券。第二賞The Point by SHKP會員專享消費換領高達5倍積分，最高獲得10,000積分。

第三賞額高者享的每月「最高消費賞」，由8月1日起連續兩個月，每月首3位累積最高消費的顧客可額外獲得HK$5,000商場贈券。