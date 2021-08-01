【MIRROR最低調的一個】無死角美男Frankie隨時秘婚？

相信大多數人最初認識MIRROR成員嘅都係非姜濤莫屬，但時間會證明一切，其他成員逐漸彈出，包括盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong、AK）、呂爵安（Edan），而不少「鏡粉」都希望其他成員可以受到大家關注，好似今次要講嘅就係剛剛33歲生日嘅陳瑞輝（Frankie）！

喺MIRROR當中，Frankie年紀最大，同22歲嘅邱傲然（Tiger）相差超過10年，不過身為顏值擔當嘅佢Keep得好好，堪稱360度無死角美男，拍埋其他成員隔籬一啲「老」感都冇！而佢有個花名叫「皮皮」，事關佢話啲朋友話佢個名讀得快會似「粉皮」，後尾連個「粉」字都唔要，直接叫佢「皮」，最後演變成「皮皮」！而喺佢加入娛圈之前，Frankie係舞蹈員，曾為唔少明星伴舞，喺參加《全民造星》時，就被指似許廷鏗，雖然最後30強止步，但依然被睇中成為MIRROR一員！

不過行低調路線嘅佢，沉默寡言，經常喺鎂光燈下消失，光芒令人看不見。喺《調教你MIRROR》中，佢坦言出道2年多，愈來愈搵唔到自己定位，連自己都唔睇好自己，不過唔好以為佢與世無爭而不求上進，雖然曾喺《造星》時被批歌藝，但喺演唱會上令人眼前一亮，唔少粉絲都話好有驚喜！雖然佢到依家都未有Solo作，但喺影視方面發展相當不俗，繼早前有份客串《男排女將》後，今次終於主演ViuTV新劇《IT狗》，唔好睇佢少嘢拍，但其實佢人氣相當犀利，大受廣告客戶歡迎！

喺感情方面，Frankie表裏如一，外表成個暖男，內裏都好長情，有個拍拖13年嘅Dancer女友，雖然甚少喺社交網放閃，但有時啲嘢，就唔使擺晒出嚟，就好似佢為人低調咁，一樣可以做得好好，分分鐘結埋婚大家都唔知呀！

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