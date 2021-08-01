荃灣如心廣場　「飛」一般韓遊體驗

【特約報道】終於有得「飛」喇！仲要係自己揸飛機添！

今個暑假，荃灣如心廣場聯乘韓國觀光公社(香港支社)送上「飛」一般韓遊體驗。即日起至8月22日， 如心廣場1期1樓中庭特設超巨大模擬駕駛艙，讓大家駕駛開往濟州島的「飛一般」航班，展開歷時約15分鐘的模擬飛行體驗。期間更會飛越漢拏山以至城山日出峰，高空欣賞「峰」景，感受久違的飛行體驗。完成體驗，還有即影即有照片留念，兼附送觀光公社吉祥物紋身貼或Kingdom Friends貼紙。

難得可以「飛」出香港，上機前當然不少得在登機閘口前打卡。抵埗後當然要四處觀光，場內設360度VR體驗區，讓大家瞬間遊濟州感受濟州大自然之美。並可於濟州新興景點「道頭洞彩虹海岸路」與濟州島守護神「石爺」立體石像繼續打卡。只要將照片上載至社交平台開心Share，即送遊韓必備T-money交通卡。現場參與旅遊問卷調查，更可獲贈韓國護手霜乙支。商場還貼心準備了「如心廣場X BAO『飛』一般雨傘」，由香港本地著名插畫家BAO 獨家為如心廣場設計，以韓國及香港地標為設計靈感，時尚精緻。

「如心廣場X BAO『飛』一般雨傘」 換領詳情

於8月10日至9月5日，如心廣場NINA CLUB會員只須憑10,000積分或以1,000積分及即日電子消費滿港幣$500(最多2張機印發票)，即可於如心廣場1期1/F商場禮賓部換領。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

韓國觀光公社大放送 送來回機票9折優惠

活動期間於如心廣場NINA CLUB手機應用程式報名參加「濟州島模擬飛行體驗」者，只要於現場核對電子體驗證後，即可獲得由韓國觀光公社送出韓亞航空預訂的香港來回韓國機票9折優惠券。合共100張，先到先得，送完即止。優惠券於實施旅遊免隔離及通關後起計使用有效期為6個月。

限時優惠 – 如心廣場狂賀香港運動員勇奪奧運獎牌

為慶祝香港運動員為香港增添奧運獎牌，如心廣場誠意推出限時優惠與香港人同賀！

NINA CLUB會員即日起至8月8日只需憑1,930積分或以500積分及於推廣期內在如心廣場一期或二期以電子貨幣* 消費滿HK$900或以上，憑最多2張有效電子機印發票* (每張發票最少HK$100)，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領電子「濟州島模擬飛行體驗証」乙張。憑有效飛行體驗証方可預約登記飛行日期及時間。

*詳情請參閱場內宣傳品

(現凡成功登記為NINA CLUB新會員，即可獲贈500積分及精美時尚購物袋)

「濟州島模擬飛行體驗」活動詳情

日期：即日起至8月22日

地點：如心廣場1期1樓中庭（港鐵荃灣西站C2出口步行約2分鐘）