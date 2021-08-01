又關王菀之事？炎明熹高EQ回應負評　爆粗獲讚可愛

無綫《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）雖然只得16歲，但對答有文有道，仲好大體添，不過佢早前拍片時「瀨嘢」疑講咗粗口。嗰日工作人員叫Gigi回覆觀眾問答，接住自己答番佢，點知佢睇完問題就問：「係咪要讀出嚟呀？」工作人員話係，跟住佢好似有難言之隱咁樣，笑咗幾次後再好乖咁跟稿讀話：「邊X度…」條片喺佢讀「X」時就發出「嘟」一聲，佢即時再大笑，而全場人起哄，又拍掌又大叫：「好！」

之後條片再錄過，原來有個觀眾批評Gigi話：「邊X度似王菀之，喺度Chok聲仲要走音，唱歌差一萬條街。」嘩！個評語有冇咁Mind呀？Gigi只係新人又係細路咋喎。不過Gigi兜口兜面畀人寸，一啲都冇嬲，仲發揮佢來自火星嘅高EQ，好可愛咁話：「幾萬條街應該都幾幾幾長吓，幾萬條街即係…好多條街，其實我都唔知道自己似唔似王菀之，Chok聲我唔係特登嘅，但係可能我自己無啦啦，就會唱咗Chok聲出嚟，令到你唔鍾意啦，唔好意思呀。」啲網民睇完條片就狂讚Gigi「好打耳」好高EQ，仲有人怪嗰位PA：「冇睇稿就畀佢讀！」Gigi今次咁好表現又攞到高印象分啦！